Владимир Путин отказался от протокольной встречи в аэропорту Женевы
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Владимир Путин отказался от протокольной встречи в аэропорту Женевы

1:49:536/16/2021Фото: pixabay
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Несмотря на то, что власти страны готовили к встрече, было решено выполнить просьбу российского лидера.

Путина не будут встречать в аэропорту Женевы

Накануне стало известно, что президент России Владимир Путин отказался от протокольно встречи в аэропорту Женевы, куда он прилетает для встречи с американским президентом Джо Байденом и для участия в саммите. Мэр Женевы Фредерику Перле сообщила, что президент России полностью отказался от протокольной встречи у трапа с властями Швейцарии. Руководство кантона готовилось к встрече, но будет выполнять пожелание российской делегации.

Отметим, что в университетском госпитале Женевы вчера приходили силовики и отгородили часть кроватей в отделении реанимации. Таким образом они обеспечивают не только безопасность глав государства, но и медицинскую поддержку.
Напомним, сегодня, 16 июня, в Женеве состоится двухстороння встреча президента США Джо Байдена и лидера России Владимира Путина. Как сообщила пресс-служба Белого дома, она начнется в 13.35 по местному времени или в 14.35 по московскому. Именно это время отмечено в ежедневном расписании американского президента.

За 10 минут до начала переговоров Байден сфотографируется с Путиным, а также с президентом Швейцарии Ги Пармеленом.

Отметим, что расширенная встреча российского и американского лидеров с участием делегаций начнется в 15.55 мск, а в 17.40 мск состоится второй раунд этой встречи.

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