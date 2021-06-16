Владимир Путин отказался от протокольной встречи в аэропорту Женевы

Накануне стало известно, что президент России Владимир Путин отказался от протокольно встречи в аэропорту Женевы, куда он прилетает для встречи с американским президентом Джо Байденом и для участия в саммите. Мэр Женевы Фредерику Перле сообщила, что президент России полностью отказался от протокольной встречи у трапа с властями Швейцарии. Руководство кантона готовилось к встрече, но будет выполнять пожелание российской делегации.
Отметим, что в университетском госпитале Женевы вчера приходили силовики и отгородили часть кроватей в отделении реанимации. Таким образом они обеспечивают не только безопасность глав государства, но и медицинскую поддержку.
Напомним, сегодня, 16 июня, в Женеве состоится двухстороння встреча президента США Джо Байдена и лидера России Владимира Путина. Как сообщила пресс-служба Белого дома, она начнется в 13.35 по местному времени или в 14.35 по московскому. Именно это время отмечено в ежедневном расписании американского президента.
За 10 минут до начала переговоров Байден сфотографируется с Путиным, а также с президентом Швейцарии Ги Пармеленом.
Отметим, что расширенная встреча российского и американского лидеров с участием делегаций начнется в 15.55 мск, а в 17.40 мск состоится второй раунд этой встречи.