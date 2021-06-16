На прием к нотариусу можно записаться на портале mos.ru
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16.06
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На прием к нотариусу можно записаться на портале mos.ru

3:28:156/16/2021Фото: pixabay.com
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Для этого достаточно выбрать необходимую услугу, дату и время посещения нотариальной конторы.

Записаться на прием к нотариусу теперь можно на портале mos.ru

На mos.ru появилась возможность записаться к нотариусу онлайн. Теперь заверить копии, оформить наследство или доверенность, подготовить документы для брачного договора или сделки с недвижимостью можно быстрее, предварительно записавшись к нотариусу на портале.

Пользователи могут выбрать из 20 нотариусов, которые подключились к проекту в рамках пилотного запуска услуги. В дальнейшем планируется увеличить число доступных для записи организаций и расширить функционал сервиса.

На mos.ru есть подробные инструкции о том, как вступить в наследство, оформить договор дарения и найти нотариуса.

«Новый онлайн-сервис на mos.ru — это удобный инструмент, с помощью которого можно оформить предварительную запись на прием к нотариусу. Жителям больше не нужно обзванивать каждого специалиста в отдельности — достаточно выбрать необходимую услугу, а также подходящую дату и время посещения нотариальной конторы. Это поможет заранее спланировать визит и избежать очередей или длительного ожидания приема нотариуса», — сказал Евгений Козлов, первый заместитель руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы.
Чтобы записаться на прием к нотариусу на портале mos.ru, необходимо в разделе «Услуги» выбрать вкладку «Документы».

Из списка нужно выбрать нотариальную услугу, а после этого — нотариуса, дату и время посещения. Сведения о заявителе и его контактные данные заполняются автоматически из личного кабинета. Также на странице сервиса отобразится список документов, которые необходимо предоставить на приеме у нотариуса. Уведомление о подтверждении записи придет в личный кабинет на портале mos.ru и на электронную почту заявителя.

Услуга доступна физическим лицам, имеющим стандартную или полную учетную запись на портале mos.ru, представителям юридических лиц и индивидуальным предпринимателям.

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