На прием к нотариусу можно записаться на портале mos.ru

На mos.ru появилась возможность записаться к нотариусу онлайн. Теперь заверить копии, оформить наследство или доверенность, подготовить документы для брачного договора или сделки с недвижимостью можно быстрее, предварительно записавшись к нотариусу на портале.
Пользователи могут выбрать из 20 нотариусов, которые подключились к проекту в рамках пилотного запуска услуги. В дальнейшем планируется увеличить число доступных для записи организаций и расширить функционал сервиса.
На mos.ru есть подробные инструкции о том, как вступить в наследство, оформить договор дарения и найти нотариуса.
«Новый онлайн-сервис на mos.ru — это удобный инструмент, с помощью которого можно оформить предварительную запись на прием к нотариусу. Жителям больше не нужно обзванивать каждого специалиста в отдельности — достаточно выбрать необходимую услугу, а также подходящую дату и время посещения нотариальной конторы. Это поможет заранее спланировать визит и избежать очередей или длительного ожидания приема нотариуса», — сказал Евгений Козлов, первый заместитель руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы.
Чтобы записаться на прием к нотариусу на портале mos.ru, необходимо в разделе «Услуги» выбрать вкладку «Документы».
Из списка нужно выбрать нотариальную услугу, а после этого — нотариуса, дату и время посещения. Сведения о заявителе и его контактные данные заполняются автоматически из личного кабинета. Также на странице сервиса отобразится список документов, которые необходимо предоставить на приеме у нотариуса. Уведомление о подтверждении записи придет в личный кабинет на портале mos.ru и на электронную почту заявителя.
Услуга доступна физическим лицам, имеющим стандартную или полную учетную запись на портале mos.ru, представителям юридических лиц и индивидуальным предпринимателям.