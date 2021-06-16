Путин потребовал сделать живым конкурс "Учитель года". Что ответил министр Кравцов?

Владимир Путин провёл рабочую встречу с Министром просвещения Сергеем Кравцовым 15 июня 2021 года. Говорили о федеральных выплатах учителям, как организована эта работа, как она поставлена, нет ли там каких-то проблем, вопросов, а также о строительствк новых школ, дошкольных учреждений.
- Владимир Владимирович, что касается поддержки учителей, взаимодействия с учителями, то мы создали для обратной связи Всероссийский экспертный педагогический совет, в него вошли по два педагога от каждого региона. Своих представителей учителя выбирали сами путём голосования. Многие члены педагогического совета являются победителями и лауреатами конкурса «Учитель года».
Вы неоднократно говорили о развитии этого конкурса. Мы положили традиции ежегодных встреч с победителями прошлых лет. В планах организовать форум из учителей года, на котором будем обсуждать и совершенствование методик, систему воспитательной работы, а также вопросы педагогики.
Что касается самого конкурса, то мы договорились с рядом каналов, средствами массовой информации, интернет-изданиями, что будем транслировать все этапы конкурса в течение всего года. Это может стать в том числе интересным и важным для тех школьников, которые захотят свою жизнь связать с профессией учителя. Также учителя года войдут в жюри конкурса «Большая перемена». С этого года в конкурсе, в «Большой перемене», могут участвовать ученики уже с 5-го класса, а также студенты колледжей.
Мы осенью проведём всероссийскую неделю классных руководителей, которая завершится всероссийским форумом. В нынешнем году на нём в первую очередь будут обсуждаться актуальные вопросы воспитания школьников всех возрастов. Педагоги обменяются опытом, будут созданы рабочие группы по совершенствованию действующих и разработке новых пособий по воспитанию.
- Извините, пожалуйста, Сергей Сергеевич. Вот этот конкурс «Учитель года», его надо сделать живым, сказал глава государства. - Слушайте, столько много интересных направлений в естествознании, в гуманитарных науках. Там каждый этап конкурса можно сделать очень зрелищным, познавательным и захватывающим.
Министр с ним согласился.
- Для этого мы как раз и собрали всех победителей предыдущих годов конкурса «Учитель года», обсудили с учителями, и у нас уже «дорожная карта», которую мы начинаем реализовывать. Учителя года будут участвовать и в лекциях в обновлённом обществе «Знание», на телевидении, круглые столы, на сайте Министерства мы организовали открытые уроки учителей года. Большой интерес вообще у педагогического сообщества.
При этом Птуин отметил, что "не должно быть статично".
- Это можно сделать красиво и интересно, особенно если освещать это в федеральных и региональных СМИ, - заявил президент России.