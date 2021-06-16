Подозреваемому в убийстве жены главного врача ЦГБ Искитима Людмилы Кайгородовой предъявили обвинение. Смотрите видео

В Новосибирской области следователи предъявили обвинение Дмитрию Казакову, которого подозревали в убийстве жены главного врача больницы Искитима Людмилы Кайгородовой. Напомним, все произошло в сентябре прошлого года. Тогда, на улице Набережный жилмассив Искитима было найдено тело с колото-резанными ранениями шеи - . Из дома были похищены деньги. Подозреваемому удалось скрыться с места преступления, но спустя некоторое время его личность установили – им оказался 49-летний местный житель. Полиция бросила все силы на поиски. Преступник был объявлен в международный розыск. Также было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ (убийство, совершенное из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем). Выяснилось, что он дождался, пока женщина ляжет спать, потом проник в дом нанес ей ранение зубилом в шею, связал и начал обыскивать дом.
А 8 июня у правоохранителей появилась информация, что подозреваемый находится в городе Томске. В итоге, мужчину задержали. Сейчас в отношении него проводятся необходимые следственные действия. Выяснилось, что в Томске подозреваемый совершил еще одно преступление – убил 60-летнего мужчину и похитил у него из дома сейф. По имеющейся информации, перед совершением преступления он тщательно изучал место, распорядок дня потерпевших, проникал в помещения путем вскрытия пластиковых окон.
В настоящее время подозреваемый задержан. Ему уже предъявили обвинение, он во всем сознался. 15 июня 49-летний обвиняемый был этапирован в учреждение ГУ ФСИН России по Новосибирской области для выполнения с его участием всех необходимых следственных действий. Расследование дела продолжается.