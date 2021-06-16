В строительную организацию в Бердске требуются сотрудники
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В строительную организацию в Бердске требуются сотрудники

3:54:006/16/2021Фото: "Курьер.Среда,Бердск"
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Производитель работ, подсобные рабочие, плиточники, штукатуры, каменщики, стропальщики, формовщики.

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Требуются

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ работ (прораб) - резюме на почту stroyregion54@yandex.ru
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ, ПЛИТОЧНИКИ, ШТУКАТУРЫ - 8-913-771-67-53
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ФОРМОВЩИКИ железобетонных изделий - 8-913-719-97-92
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