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В строительную организацию в Бердске требуются сотрудники
3:54:006/16/2021
Производитель работ, подсобные рабочие, плиточники, штукатуры, каменщики, стропальщики, формовщики.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ работ (прораб) - резюме на почту stroyregion54@yandex.ru
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