Выживший после трагедии на реке Ханка 3-летний малыш рассказал, что сказала ему мама перед тем, как утонула с мужем

Выживший в трагедии на озере Ханка в Приморье ребенок рассказал о последних словах своей матери. Напомним, все случилось 11 июня. Тогда семья отправилась на прогулку на надувной лодке по озеру. Но потом они пропали. Спустя время спасателям удалось найти лодку с ребенком, взрослых нигде не было. Как считают следователи, лодка двигалась по волне, и во время движения отец семейства упал в воду. Его жена попыталась помочь ему забраться в лодку, протянув ему руку, но сама упала в воду. После этого лодка продолжила движение и врезалась в необитаемый остров.
А на днях малыш рассказал своей бабушке, что он заметил, как мама начала тонуть, она махала руками, а потом попросила его быстро нажать на кнопку. Очевидно, для того, чтобы заглушить мотор.
Тела мужчины и женщины прибило к берегу. На месте работают следователи и следователи-криминалисты следственного управления, проводится осмотр места происшествия. При первоначальном осмотре тел каких-либо телесных повреждений не обнаружено.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены судебно-медицинские и другие экспертизы.