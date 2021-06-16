Выживший после трагедии на реке Ханка 3-летний малыш рассказал, что сказала ему мама перед тем, как утонула с мужем
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
16.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Выживший после трагедии на реке Ханка 3-летний малыш рассказал, что сказала ему мама перед тем, как утонула с мужем

3:12:096/16/2021Фото: gotonature
0

Тела мужчины и женщины прибило к берегу. На месте работают следователи и следователи-криминалисты следственного управления, проводится осмотр места происшествия. При первоначальном осмотре тел каких-либо телесных повреждений не обнаружено.

Малыш стал сиротой после прогулки по озеру

Выживший в трагедии на озере Ханка в Приморье ребенок рассказал о последних словах своей матери. Напомним, все случилось 11 июня. Тогда семья отправилась на прогулку на надувной лодке по озеру. Но потом они пропали. Спустя время спасателям удалось найти лодку с ребенком, взрослых нигде не было. Как считают следователи, лодка двигалась по волне, и во время движения отец семейства упал в воду. Его жена попыталась помочь ему забраться в лодку, протянув ему руку, но сама упала в воду. После этого лодка продолжила движение и врезалась в необитаемый остров.

А на днях малыш рассказал своей бабушке, что он заметил, как мама начала тонуть, она махала руками, а потом попросила его быстро нажать на кнопку. Очевидно, для того, чтобы заглушить мотор.

Тела мужчины и женщины прибило к берегу. На месте работают следователи и следователи-криминалисты следственного управления, проводится осмотр места происшествия. При первоначальном осмотре тел каких-либо телесных повреждений не обнаружено.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены судебно-медицинские и другие экспертизы.

Еще 9 июня работала в ГД: что на самом деле сгубило сестру Шойгу
3 сигнала, что у вас уже был COVID–19
Людям с этой группой крови повезло - инфаркт им не грозит
Какие признаки сразу выдают, что человек часто выпивает
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
О чем предупредили привытых от коронавируса россиян
Экспертиза останков пилота MH17 доказывает один страшный факт
В Госдуме заступились за Бузову: какой совет ей дали
Внезапная смерть сестры Шойгу: что сказал Мишустин
поиск людейтрагедия на озерепропали родители
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Здоровья малышу

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Путин потребовал сделать живым конкурс "Учитель года". Что ответил министр Кравцов?
    3:01:59 6/16/2021
    Путин потребовал сделать живым конкурс "Учитель года". Что ответил министр Кравцов?
    Подозреваемому в убийстве жены главного врача ЦГБ Искитима Людмилы Кайгородовой предъявили обвинение. Смотрите видео
    2:51:48 6/16/2021
    Подозреваемому в убийстве жены главного врача ЦГБ Искитима Людмилы Кайгородовой предъявили обвинение. Смотрите видео
    Как удалось 12 000 семей построить свой дом с усадьбой в Новосибирской области
    2:43:44 6/16/2021
    Как удалось 12 000 семей построить свой дом с усадьбой в Новосибирской области
    БердскТребуется новый штат сотрудников на постоянную работу в г.Бердск
    2:36:47 6/16/2021
    Требуется новый штат сотрудников на постоянную работу в г.Бердск
    Директора взорвавшейся газовой АЗС в Новосибирске Романа Гармидера отправили в СИЗО на два месяца. Смотрите видео
    2:32:16 6/16/2021
    Директора взорвавшейся газовой АЗС в Новосибирске Романа Гармидера отправили в СИЗО на два месяца. Смотрите видео
    БердскПроект свалки у кладбища Бердска меняют: Объем мусора с 200 тыс. тонн в год сократили до 49 тыс.
    2:28:41 6/16/2021
    Проект свалки у кладбища Бердска меняют: Объем мусора с 200 тыс. тонн в год сократили до 49 тыс.
    В Омске педофил три года насиловал детей своей возлюбленной, а их мать не верила в это
    2:23:33 6/16/2021
    В Омске педофил три года насиловал детей своей возлюбленной, а их мать не верила в это
    Когда сажать томаты по лунному календарю с 16 по 30 июня в 2021 года: как ухаживать и добиться богатого урожая
    2:20:21 6/16/2021
    Когда сажать томаты по лунному календарю с 16 по 30 июня в 2021 года: как ухаживать и добиться богатого урожая
    БердскКогда начнутся массовые проверки газовых АЗС в Бердске после взрыва в Новосибирске, ответил прокурор Василий Калиниченко
    1:53:39 6/16/2021
    Когда начнутся массовые проверки газовых АЗС в Бердске после взрыва в Новосибирске, ответил прокурор Василий Калиниченко
    Владимир Путин отказался от протокольной встречи в аэропорту Женевы
    1:49:53 6/16/2021
    Владимир Путин отказался от протокольной встречи в аэропорту Женевы