Главврач Алла Дробинская назначила новым начмедом ЦГБ Бердска Рэма Волкова из Новосибирска
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Главврач Алла Дробинская назначила новым начмедом ЦГБ Бердска Рэма Волкова из Новосибирска

3:53:046/16/2021Фото: kleos
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Он работал главным акушером-гинекологом Новосибирской области, руководителем новосибирского областного перинатального центра.

Рэм Волков стал новым начмедом
Сюжет: Реанимация ЦГБ Бердска
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В Бердской центральной городской больнице кадровые перестановки. Теперь исполняющим обязанности заместителя главного врача по лечебной части назначен главный акушер-гинеколог Новосибирской области, руководитель новосибирского областного перинатального центра Рэм Волков.

Кроме того, Волков помимо и.о. начмеда возглавил акушерско-гинекологическую службу Бердска. 43-летний Волков Рэм Валерьевич – практикующий врач акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук. Он ведет большую просветительскую работу по вопросам сбережения женского здоровья.

Также он работал в родильном доме, а до перевода в Бердск был заведующим отделением ЦКБ в Новосибирске.

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