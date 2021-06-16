Главврач Алла Дробинская назначила новым начмедом ЦГБ Бердска Рэма Волкова из Новосибирска

В Бердской центральной городской больнице кадровые перестановки. Теперь исполняющим обязанности заместителя главного врача по лечебной части назначен главный акушер-гинеколог Новосибирской области, руководитель новосибирского областного перинатального центра Рэм Волков.
Кроме того, Волков помимо и.о. начмеда возглавил акушерско-гинекологическую службу Бердска. 43-летний Волков Рэм Валерьевич – практикующий врач акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук. Он ведет большую просветительскую работу по вопросам сбережения женского здоровья.
Также он работал в родильном доме, а до перевода в Бердск был заведующим отделением ЦКБ в Новосибирске.