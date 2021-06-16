В России хотят создать единую систему видеонаблюдения в городах

В правительстве РФ обсуждают вопрос создания новой платформы, которая сможет объединить системы видеонаблюдения в российских городах. Это будет ГИС ГИС «Национальная платформа видеонаблюдения», которая объединит в единый контур системы видеонаблюдения. Об этом сообщает Коммерсант.
Как сообщают источники, на разработку этой платформы и ее установку уйдет порядка 250 млрд за пять лет. Известны и предполагаемые подрядчики- ООО «Национальные технологии» (49% принадлежит «Ростелекому» и 51% — «Ростеху». Планируется, что новая система станет частью АПК Безопасный город – это многоуровневая интеллектуальная система обеспечения безопасностью регионов и муниципалитетов.
Источником финансирования может стать ВЭБ.РФ, который в рамках концессионных соглашений либо контрактов жизненного цикла выделит каждому субъекту федерации до 3 млрд руб. на закупку решений для АПК.