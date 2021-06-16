Новых 99 зараженных коронавирусом за сутки на 16 июня 2021 нашли в Новосибирской области

По данным оперативного штаба на утро 16 июня в регионе зарегистрировано 44 752 случая коронавируса (+99 за сутки), в том числе у 2 876 детей. 40 382 пациента выздоровели (+97 за сутки).
Скончались еще пять пациентов: мужчины в возрасте 66 лет, 77 лет и женщины в возрасте 64 года, 71 год, 73 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 959 человек.
В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализирован 2 281 пациент, в том числе 66 детей.
В отделениях реанимации находятся 100 человек. На ИВЛ – 24 пациента.
Всего в Новосибирской области сделано 1 713 625 тестов на коронавирус.
Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 1 546 обращений.