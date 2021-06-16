Новых 99 зараженных коронавирусом за сутки на 16 июня 2021 нашли в Новосибирской области
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
16.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Новых 99 зараженных коронавирусом за сутки на 16 июня 2021 нашли в Новосибирской области

3:48:046/16/2021Фото: pixabay.com
0

В отделениях реанимации находятся 100 человек. На ИВЛ – 24 пациента.

99 случаев COVID-19 выявили в Новосибирской области за сутки
Сюжет: Третья волна коронавируса
Что может защитить от коронавируса: Неожиданный ответ дали ученые

Что может защитить от коронавируса: Неожиданный ответ дали ученыеКто может дважды заразиться коронавирусом, стало известноЕщё 4 новости

По данным оперативного штаба на утро 16 июня в регионе зарегистрировано 44 752 случая коронавируса (+99 за сутки), в том числе у 2 876 детей. 40 382 пациента выздоровели (+97 за сутки).

Скончались еще пять пациентов: мужчины в возрасте 66 лет, 77 лет и женщины в возрасте 64 года, 71 год, 73 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 959 человек.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализирован 2 281 пациент, в том числе 66 детей.

В отделениях реанимации находятся 100 человек. На ИВЛ – 24 пациента.

Всего в Новосибирской области сделано 1 713 625 тестов на коронавирус.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 1 546 обращений.

Экспертиза останков пилота MH17 раскрыла неприятную правду
Три возраста, когда человек резко стареет: запомни
Неожиданная весть для привитых «Спутником V»: что ждет россиян
Несчастье случилось с сестрой Шойгу: первые подробности
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Даже спустя года можно узнать, был ли у вас Covid: 3 признака
Как сцепившуюся с Губерниевым Бузову поддержали в Госдуме
Названа группа крови, обладатели которой имеют сильный иммунитет
В Польше рассказал, почему в стране не любят русских
пандемиякоронавирусCOVID-19
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Будьте здоровы

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    На прием к нотариусу можно записаться на портале mos.ru
    3:28:15 6/16/2021
    На прием к нотариусу можно записаться на портале mos.ru
    Как возник и какого числа будет праздник День отца в 2021 году?
    3:20:51 6/16/2021
    Как возник и какого числа будет праздник День отца в 2021 году?
    Выживший после трагедии на реке Ханка 3-летний малыш рассказал, что сказала ему мама перед тем, как утонула с мужем
    3:12:09 6/16/2021
    Выживший после трагедии на реке Ханка 3-летний малыш рассказал, что сказала ему мама перед тем, как утонула с мужем
    Путин потребовал сделать живым конкурс "Учитель года". Что ответил министр Кравцов?
    3:01:59 6/16/2021
    Путин потребовал сделать живым конкурс "Учитель года". Что ответил министр Кравцов?
    Подозреваемому в убийстве жены главного врача ЦГБ Искитима Людмилы Кайгородовой предъявили обвинение. Смотрите видео
    2:51:48 6/16/2021
    Подозреваемому в убийстве жены главного врача ЦГБ Искитима Людмилы Кайгородовой предъявили обвинение. Смотрите видео
    Как удалось 12 000 семей построить свой дом с усадьбой в Новосибирской области
    2:43:44 6/16/2021
    Как удалось 12 000 семей построить свой дом с усадьбой в Новосибирской области
    БердскТребуется новый штат сотрудников на постоянную работу в г.Бердск
    2:36:47 6/16/2021
    Требуется новый штат сотрудников на постоянную работу в г.Бердск
    Директора взорвавшейся газовой АЗС в Новосибирске Романа Гармидера отправили в СИЗО на два месяца. Смотрите видео
    2:32:16 6/16/2021
    Директора взорвавшейся газовой АЗС в Новосибирске Романа Гармидера отправили в СИЗО на два месяца. Смотрите видео
    БердскПроект свалки у кладбища Бердска меняют: Объем мусора с 200 тыс. тонн в год сократили до 49 тыс.
    2:28:41 6/16/2021
    Проект свалки у кладбища Бердска меняют: Объем мусора с 200 тыс. тонн в год сократили до 49 тыс.
    В Омске педофил три года насиловал детей своей возлюбленной, а их мать не верила в это
    2:23:33 6/16/2021
    В Омске педофил три года насиловал детей своей возлюбленной, а их мать не верила в это