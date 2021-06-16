Преимущества досудебного урегулирования спора
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Преимущества досудебного урегулирования спора

3:42:226/16/2021Фото: feliciya.ru
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В большинстве случаев, при возникновении правового конфликта, люди за его решением обращаются в суд.

фелиция
В большинстве случаев, при возникновении правового конфликта, люди за его решением обращаются в суд

И хотя такой способ, является эффективным, нужно признать, что он способен не только привести к крупным расходам, связанными с издержками суда. Но и длительному рассмотрению конфликтной ситуации, достигающему по сроку месяцы, а то и годы. Поэтому в последние годы, медленно, но уверено растет популярность досудебного урегулирования споров, ведь он не требует так много времени на рассмотрение, как в суде. Хотя не только скоростью обнаружения лучшего решения отличается этот метод.

Экономность средств, также является одной из причин, по которой многие люди, все чаще обращаются в юридические компании за этой услугой. Тем более что найти опытных юристов, способных быстро помочь в решении возникшего спора, совсем несложно. Например, найти таких специалистов можно тут https://feliciya.ru/ в юридическом агентстве «Фелиция». Несмотря, на молодой возраст, эта компания уже сумела успешно закрыть многие дела, среди которых имеется и неплохое количество досудебных споров. Зная разные нюансы в этом деле, работающие тут специалисты, быстро смогут найти лучшие варианты решения из любой ситуации, в которой оказался их клиент. Поэтому, независимо от причины, спровоцировавшей начало конфликта, который решить своими силами не удалось, здесь гарантировано, помогут достичь в этом лучшего исхода.

Пути досудебного урегулирования

У многих почему-то процесс досудебного урегулирования конфликта, ассоциируется с переговорами между юристами клиентов. На самом деле, эта ассоциация имеет вполне серьезную обоснованность. Дело в том, что есть несколько видов урегулирования споров, позволяющих избежать подачи иска в суд. И одним из этих видов, являются как раз переговоры, к тому же этот метод, относится к часто используемым. Но не лишь его юристы могут использовать в достижении для клиента лучшего исхода в сложившейся ситуации.

Для этого может также быть применена медиация. Хотя независимо от того, какой метод в итоге будет применяться юристом в регулировании спора, решившие таким образом разрешить конфликт люди, все равно оказываются в выигрышной ситуации. Ведь если после суда с контрагентом обычно перестают поддерживать отношения. То в случае использования в решении конфликта досудебного регулирования споров, ранее существовавшие доверительные отношения удается сохранить.

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