Новый метод лечения опухолей головного мозга открыли ученые
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Новый метод лечения опухолей головного мозга открыли ученые

10:32:276/16/2021Фото: pixabay.com
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Исследователи показывают, что переносчик нуклеозидов ENT2 может предложить неожиданный путь к обходу гематоэнцефалического барьера (ГЭБ) и обеспечению целевого лечения опухолей мозга с помощью проникающих в клетки аутоантител к ДНК.

Исследование раскрывает новый путь лечения опухолей головного мозга
Сюжет: Онкология
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В новом исследовании, проведенном Йельским онкологическим центром, исследователи показывают, что переносчик нуклеозидов ENT2 может предложить неожиданный путь к обходу гематоэнцефалического барьера (ГЭБ) и обеспечению целевого лечения опухолей мозга с помощью проникающих в клетки аутоантител к ДНК. Исследование было опубликовано сегодня в Интернете в Journal of Clinical Investigation Insight, пишет medicalxpress.com.

«Эти результаты очень обнадеживают, поскольку ГЭБ предотвращает проникновение большинства антител в центральную нервную систему и ограничивает традиционные подходы на основе антител к опухолям головного мозга» , - сказал Джеймс Э. Хансен, доктор медицины, доцент терапевтической радиологии, руководитель радиационной онкологии Йельского университета. Центр гамма-ножа при онкологической больнице Смилова и автор-корреспондент исследования.

Дезоксимаб-1 (DX1) представляет собой необычное проникающее в клетки аутоантитело, которое локализуется в ядрах живых клеток, ингибирует репарацию ДНК и является синтетически смертельным для раковых клеток с дефектами реакции на повреждение ДНК (DDR). Исследователи обнаружили, что транспортер ENT2 способствует проникновению эндотелиальных клеток мозга и транспорту ГЭБ с помощью DX1. В исследованиях эффективности на моделях мышей DX1 пересек ГЭБ для подавления ортотопической глиобластомы и метастазов рака груди в мозг.

«Наши данные демонстрируют способность DX1 пересекать ГЭБ и подавлять опухоли головного мозга на нескольких моделях, и мы особенно впечатлены тем, что DX1 смог дать эти результаты в качестве единственного агента в этих трудно поддающихся лечению моделях опухолей», - сказал Цзянбин Чжоу. доцент нейрохирургии Йельской школы медицины и соавтор исследования.

«Мы считаем, что связанный с ENT2 механизм, который транспортирует DX1 через ГЭБ и в опухоли, может внести свой вклад во множество новых стратегий терапии опухолей головного мозга», - добавил Хансен. «В дополнение к доказательству концепции использования DX1 в качестве одного агента в моделях опухолей головного мозга, мы также теперь осознаем потенциал DX1 для нацеливания связанных молекул груза на опухоли головного мозга или его использования в качестве платформы для разработки дополнительных антител, нацеленных на опухоль мозга, включая биспецифические антитела на основе DX1 ".

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