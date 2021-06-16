"Более 100 окон выбило": В Новосибирске рассказали о последствия взрыва на газовой АЗС 14 июня 2021
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"Более 100 окон выбило": В Новосибирске рассказали о последствия взрыва на газовой АЗС 14 июня 2021

5:21:166/16/2021
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Пострадали десятки квартир, в которых взрывной волной выбило окна.

Больше сотни окон были выбиты в результате взрыва

Начальник департамента по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами мэрии Новосибирска Сергей Куценко рассказал накануне, что в результате взрыва АГЗС на Гусинобродском шоссе было выбито более 100 окон.

«Как правило, это одинарные балконные окна. Сегодня мы проводим поквартирный обход, после чего будет приниматься правовое решение на уровне и мэрии и профильных департаментов», — отметил Куценко.

Также, по его словам, 14 июня был создан оперштаб, который занимается ликвидацией последствий инцидента. Кроме того, стало известно, что во время пожара собственники машин, которые стояли рядом с заправкой обращались к властям с просьбой эвакуировать их транспорт.

Напомним, 14 июня, около 6 часов вечера на заправке произошел взрыв. Затем прогремело еще несколько взрывов и начался пожар, который распространялся стремительно. Огонь подошел к капитальным гаражам и был готов перекинуться на соседняя бензиновую автозаправку.

"Ликвидация пожара осложнялась хлопками газовых баллонов и емкостей с топливом. Кроме того, огонь перекинулся на соседние гаражи, в которых происходила разгерметизация газовых баллонов. Угроза жилым домам отсутствует. Силы пожарно-спасательного гарнизона стянуты по повышенному номеру", - рассказали в управлении МЧС по Новосибирской области.

В 19:57 огнеборцам удалось локализовать пожар и не допустить распространение огня на ближайшую АЗС станцию. А в 21 час пожар удалось ликвидировать, производилась проливка конструкций. Полная же ликвидация пожара была в 1.48 ночи. Пострадали 35 человек.

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