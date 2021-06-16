Цены на дизельное топливо побили исторический максимум в России

В Санкт-Петербурге на товарно-сырьевой бирже был достигнут исторический максимум цены на дизельное топливо.
По итогом торгов, проведенных во вторник, цена за тонну топлива достигла показателя 52 615 рублей. С начала месяца рост индекса составил 2,21%.
По заявлению, сделанному ранее в Минэнерго, на заправках не станет сильно увеличиваться цена, так как внутренний рынок полностью обеспечен горючим.
По словам специалистов, благодаря демпферной политике властей страны, цена на солярку останется прежней, а в случае необходимости, допускается возможность введения дополнительных механизмов регулирования цены.