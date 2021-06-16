Цены на дизельное топливо побили исторический максимум в России
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Цены на дизельное топливо побили исторический максимум в России

5:02:116/16/2021Фото: Pixabay
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По результатам торгов, проведенных на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СпбМТСБ), цена на дизтопливо стала самой большой в истории.

Заправка дизельных автомобилей не должна подорожать из-за ценовой политики властей

В Санкт-Петербурге на товарно-сырьевой бирже был достигнут исторический максимум цены на дизельное топливо.

По итогом торгов, проведенных во вторник, цена за тонну топлива достигла показателя 52 615 рублей. С начала месяца рост индекса составил 2,21%.

По заявлению, сделанному ранее в Минэнерго, на заправках не станет сильно увеличиваться цена, так как внутренний рынок полностью обеспечен горючим.

По словам специалистов, благодаря демпферной политике властей страны, цена на солярку останется прежней, а в случае необходимости, допускается возможность введения дополнительных механизмов регулирования цены.

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