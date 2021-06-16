Губернатор провёл выездное совещание на Восточном обходе: масштабная дорожная стройка возобновлена и идёт высокими темпами
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Губернатор провёл выездное совещание на Восточном обходе: масштабная дорожная стройка возобновлена и идёт высокими темпами

4:58:176/16/2021Фото: nso.ru
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В Новосибирской области возобновились строительно-монтажные работы на самом известном дорожном долгострое нашего региона – Восточном обходе.

Губернатор провёл выездное совещание на Восточном обходе: масштабная дорожная стройка возобновлена и идёт высокими темпами

Генподрядчик готов завершить первый этап – участок протяженностью десять километров – уже осенью 2023 года, на год раньше плана.

Ход строительства Восточного обхода и реконструкции автодороги «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий» проконтролировал Губернатор Андрей Травников во время выездного совещания. Региональные власти уделяют особое внимание реализации этих проектов на территории области.

«Восточный обход – долгожданный объект с тяжёлой историей. Мы приложили все усилия, чтобы сохранить нашу крупную организацию – «Сибмост». Но, к сожалению, она не смогла справиться именно с этим объектом. Федеральное управление автодорог в прошлом году расторгало контракт, в этом – объявляло новый конкурс: на объект зашла другая новосибирская компания – «Новосибирскавтодор».

Сегодня уже ведутся работы, есть уверенность, что они будут завершены не просто в сроки: подрядчик и заказчик говорят, что можно даже с опережением завершить тот объём, который сегодня предусмотрен контрактом», – отметил Андрей Травников.

Весной этого года у Восточного обхода – подчеркивают строители – началась новая история. Которая обязательно должна завершиться вводом объекта в эксплуатацию. Здесь уже развернуты масштабные работы, привлечено более 30 единиц техники.

Представители компании-нового генподрядчика строительства сообщили: по итогам обследования принятого объекта (Восточный обход), выявлены дефекты выполненных ранее конструктивов, требуется ремонтно-восстановительные работы земляного полотна, переустройство части дорожной одежды и элементов искусственных сооружений. Сегодня все необходимые ремонтно-восстановительные работы уже стартовали. Также в планах – продолжить обустройство путепровода на пересечении с автомобильной дорогой «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий».

Напомним, что строительство Восточного обхода – трассы длиной 80 километров, которая должна соединить Северный обход с федеральной трассой М52 – стартовало в 2013 году (I этап протяженностью 20 км км14-км34). Со строительством объекта возникли сложности. В августе 2020 года Росавтодор расторг контракт с компанией «Сибмост». В настоящий момент готовность этого участка составляет 46 процентов: «Это 90 процентов земляное полотно, и 60 процентов – искусственные сооружения», – уточнил начальник ФКУ «Сибуправтодор» Дмитрий Тулеев.

Новый генеральный подрядчик определен весной 2021 года, он готов работать с опережением сроков. Первый десятикилометровый участок могут сдать на год раньше – уже осенью 2023 года, вторые десять километров – в 2024 году, сообщил председатель Совета директоров АО «Новосибирскавтодор» Дмитрий Пингасов.

Сейчас подрядная организация ведёт работы на пересечении обхода с региональной автодорогой «Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий»: строители выполняют устройство земляного полотна и дорожного основания. Запланировано также построить две развязки – в районе села Новолуговое и на пересечении с автодорогой «Академгородок-Кольцово»; завершить монтаж четырёх путепроводов и устройство эстакадной части с мостом через реку Иня и путепроводом через железную дорогу; установить 25 километров линий электроосвещения.

Параллельно идет реконструкция автодороги «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий» – от границы Новосибирска до пересечения с Восточным обходом. После завершения работ это будет четырёхполосная дорога категории 1Б с развязками в разных уровнях.

«Необходимо прорабатывать дальнейшее финансирование. И это вопрос не только развития транспортной инфраструктуры, но и социальный. Мы все хорошо помним беспокойство жителей Академгородка, Кольцова: если не завершить строительство всех этапов Восточного обхода, то серьёзный поток транзитного транспорта может создать неудобства Академгородку и наукограду.

Этот вопрос решаемый. Во-первых – открытием финансирования всех участков Восточного обхода. Второе. Понимая, что стройка такого масштабного объекта – если мы говорим про весь участок от Северного обхода до Искитима – занимает несколько лет, то на период его реализации нужно искать решения, которые бы позволяли перенаправлять транспортные потоки, не доставляя неудобства жителям.

Одно из решений – это синхронизация реконструкции нашей дороги «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий» и Гусинобродского шоссе для повышения их пропускной способности, чтобы введённый участок Восточного обхода, и эта трасса, ГБШ работали синхронно.

Как добиваться решения этих вопросов, мы понимаем. Самое главное – дело стронулось с мертвой точки и на объектах, которые нас беспокоили, сегодня продолжаются работы», – подчеркнул Андрей Травников.

Во время выездного совещания обсудили и точку выхода Восточного обхода на Бердское шоссе. Конкретное место еще не определено, но предварительно, уточнил Губернатор, это будет район Искитима.

Источник: Департамент информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области

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