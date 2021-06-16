Когда в Бердске откроют пляжи Обского моря в 2021 году, стало известно

Уже несколько дней в Бердске стоит жаркая погода. Отдохнуть от духоты и летящего тополиного пуха жители города спешат к морю на пляжи. В Бердск приезжают отдыхающие и из Новосибирска, и из других городов — отдых на море самый лучший, можно и позагорать, и поплавать, поиграть в волейбол и построить дворцы из песка. Занятие на пляже найдется и взрослым, и детям.
Сегодня, 16 июня, в Бердске официально не открыт ни один пляж. Подготовку к открытию давно проводит пляж «На камнях». Там очищают песок, вывозят выброшенные на берег стволы деревьев.
- На этой неделе уже пришла большая вода. Люди приходят, загорают, многие купаются. Мы готовы к открытию, ждем визита официальных лиц, - рассказал «Курьер. Среда. Бердск» директор пляжа «На камнях» Виталий Владимирович.
Начальник Управления гражданской защиты населения Василий Пономарев рассказал, что на сегодняшний день пока ни один пляж в Бердске официально не открыт.
- На этой неделе уже планируется начать открытие всех пляжей в Бердске, - сообщил Василий Васильевич.
Сибирское лето короткое, нужно успеть загореть и вдоволь накупаться. Ждем официального открытия пляжей Бердска.