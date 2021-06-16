Изнасиловавшую бутылкой девочку 14-летнюю школьницу выпустили из СИЗО
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Изнасиловавшую бутылкой девочку 14-летнюю школьницу выпустили из СИЗО

5:19:266/16/2021Фото: www.22.fsin.su
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Алтайский краевой суд принял решение о смене меры пресечения для подозреваемой в изнасиловании 11-летнего ребенка с заключения под стражу на домашний арест.

14-летнюю подозреваемую в насилии, совершенном против 11-летней девочки, выпустили под домашний арест

23 мая в Алтайском крае произошло резонансное преступление. 14-летняя старшеклассница завела в заброшенный дом 11-летнюю девочку, где надругалась над ней. Происшествие было снято на камеру телефона наблюдавшими подружками и разослано в соцсетях.

После свершенного насилия, старшеклассницу задержали и отправили в СИЗО, ей грозит лишение свободы сроком не более 10 лет, так как она несовершеннолетняя. Свидетельницы преступления не будут отвечать перед судом, их могут поставить на учет в ПДН.

15 июня суд выпустил девушку из-под стражи.

«В качестве оснований изменения меры пресечения сторона защиты приводила доводы о слишком юном возрасте малолетней арестантки, сотрудничество со следствием и прочие», — отмечает КП-Барнаул.

Под домашним арестом подозреваемая проведет два месяца, срок, проведенный в СИЗО, ей зачтется.

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