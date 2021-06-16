Изнасиловавшую бутылкой девочку 14-летнюю школьницу выпустили из СИЗО

23 мая в Алтайском крае произошло резонансное преступление. 14-летняя старшеклассница завела в заброшенный дом 11-летнюю девочку, где надругалась над ней. Происшествие было снято на камеру телефона наблюдавшими подружками и разослано в соцсетях.
После свершенного насилия, старшеклассницу задержали и отправили в СИЗО, ей грозит лишение свободы сроком не более 10 лет, так как она несовершеннолетняя. Свидетельницы преступления не будут отвечать перед судом, их могут поставить на учет в ПДН.
15 июня суд выпустил девушку из-под стражи.
«В качестве оснований изменения меры пресечения сторона защиты приводила доводы о слишком юном возрасте малолетней арестантки, сотрудничество со следствием и прочие», — отмечает КП-Барнаул.
Под домашним арестом подозреваемая проведет два месяца, срок, проведенный в СИЗО, ей зачтется.