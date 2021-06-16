Металлическими воротами убило 4-летнюю девочку на глазах у отца

В Алтайском крае следователи возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Как выяснили правоохранители, вчера днем, 15 июня, в одном из сел Волчихинского района на четырехлетнюю девочку упала металлическая дверь ворот. Она не была ничем закреплена. В этот момент рядом находился отец ребенка.
Ребенка сразу увезли в больницу с места ЧП, но, к сожалению, врачи не смогли ее спасти, травмы оказались слишком тяжелыми и малышка скончалась в реанимации.
В настоящее время следствием проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на установление обстоятельств смерти малолетней. Расследование уголовного дела продолжается.