10-летнюю девочку на самокате сбил автобус прямо на пешеходном переходе: Ребенок погиб

Вечером во вторник на пешеходном переходе в Химках автобус сбил девочку, которая ехала на самокате. Ребенок погиб, в отношении водителя возбуждено уголовное дело.
"Следователем следственного управления УМВД России по Химкам в отношении водителя автобуса 1975 года рождения, совершившего наезд на 10-летнюю девочку в Химках, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)", - сообщила Татьяна Петрова, начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, и добавила, что водитель уже задержан.
По данным правоохранительных органов, 15 июня в Химках на улице 9 Мая произошел наезд автобуса на ребенка, передвигавшегося на самокате по нерегулируемому пешеходному переходу. Девочка от полученных травм погибла на месте. Прокуратура начала проверку по факту наезда.