10-летнюю девочку на самокате сбил автобус прямо на пешеходном переходе: Ребенок погиб
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10-летнюю девочку на самокате сбил автобус прямо на пешеходном переходе: Ребенок погиб

9:42:496/16/2021Фото: Pixabay
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Трагическое происшествие произошло 15 июня. В отношении водителя возбуждено уголовное дело, его задержали.

Девочка на самокате погибла под колесами автобуса

Вечером во вторник на пешеходном переходе в Химках автобус сбил девочку, которая ехала на самокате. Ребенок погиб, в отношении водителя возбуждено уголовное дело.

"Следователем следственного управления УМВД России по Химкам в отношении водителя автобуса 1975 года рождения, совершившего наезд на 10-летнюю девочку в Химках, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)", - сообщила Татьяна Петрова, начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, и добавила, что водитель уже задержан.

По данным правоохранительных органов, 15 июня в Химках на улице 9 Мая произошел наезд автобуса на ребенка, передвигавшегося на самокате по нерегулируемому пешеходному переходу. Девочка от полученных травм погибла на месте. Прокуратура начала проверку по факту наезда.

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