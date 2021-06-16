В Новосибирске отменили День города 27 июня 2021. Салюта и мероприятий не будет

Накануне в группе АСТ-54 в социальной сети Вконтакте появилось сообщение о том, что в этом году Дня города в Новосибирске снова не будет. Паблик ссылался на вице-мэра города Анну Терешкову, якобы она сообщила об этом на своей странице в Фейсбук.
«Празднование дня рождения города в этом году не состоится из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщила на своей странице в Facebook вице-мэр Анна Терешкова», – сообщили в группе «АСТ-54».
Однако, на странице Терешковой такой информации не было. Но тем не менее, сегодня, 16 июня в мэрии Новосибирска прошло совещание, которое касалось ужесточения ограничительных мер из-за сложной ситуации с коронавирусом.
На оперативном совещании, которое прошло в правительстве Новосибирской области 15 июня, губернатор Травников посоветовал мэру Новосибирска Анатолию Локтю сократить количество людей на праздничных мероприятиях.
Итак, В Новосибирске на День города 27 июня не будет салюта. Его отменили из-за роста заболеваемости коронавирусом в регионе. Отменить массовые мероприятия в Новосибирске потребовал Роспотребнадзор: в июне горожане стали в три раза чаще заражаться COVID-19.В парках будет играть музык для прогулок семей.
- Мероприятие на площадке городского Дома культуры железнодорожников, скорее всего, отменять не будем. Многие люди, которых мы планировали наградить, очень ждали этого дня, мы всех предупреждали за полгода, - сказала Анна Терешкова.