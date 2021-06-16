Как на заграничных курортах: Открытые бассейны при санатории «Рассвет» в Бердске начнут работать в начале июля 2021
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Как на заграничных курортах: Открытые бассейны при санатории «Рассвет» в Бердске начнут работать в начале июля 2021

5:54:556/16/2021,Анастасия СолодковаФото: Курьер. Среда. Бердск
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Строительство бассейна для взрослых размером 20 на 10 метров и глубиной полтора метра, детского - 6 на 3 с постепенных уклоном и горкой завершается в "Рассвете". Теперь у здравницы будет три собственных бассейна.

Строительство бассейнов на территории санатория "Рассвет" в полном разгаре

Через пару недель в Бердске на два открытых бассейна станет больше. К июлю 2021 года санаторий «Рассвет» планирует завершить строительство двух чаш для плавания взрослых и детей. Оба бассейна будут работать с середины мая до середины сентября — как позволит погода.

Бассейн для взрослых имеет размеры 20 на 10 метров, глубина — 1,5 метра. Детский — с понижением от 25 см для самых маленьких с постепенным уклоном до 75 см. Его размеры — 6 на 3 метров. Кроме того для детей поставят пластиковую горку, чтобы ребятня могла скатываться. Воду в бассейнах будут подогревать до комфортной температуры 28-29 градусов.

- В приоритете оба бассейна делаются для гостей санатория и нашего спортивно-оздоровительного комплекса, где есть гостиничные номера. Но если позволит возможность, чтобы смогли посетить сторонние гости, которые ходят к нам в круглогодичный бассейн, посещают наш СПА-центр, естественно, ее предоставим. Если будут свободные места, мы никому не откажем, - прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» 16 июня директор «Рассвета» Руслан Полищук, отметив, что пока не просчитывали стоимость билета в открытые бассейны.

По его словам, в то время, когда Россия закрыла большую часть направлений зарубежного отдыха, отечественные здравницы должны компенсировать, предоставляя широкий спектр услуг. И это не обязательно должен быть российский юг. Сибирь и Бердск в частности тоже пользуется популярностью как прекрасное место, где можно провести отпуск и поправить здоровье.

- Люди, которые отдыхали за границей, привыкли, что у каждого отеля есть свой бассейн, где люди могут спастись от жары, освежиться, позагорать, посидеть в баре. Поэтому мы стараемся, чтобы отдых на территории Бердска соответствовал, не уступал зарубежным стандартам, - аргументировал Полищук.

Сейчас сервис «Рассвета» и его номерной фонд имеют 4 звезд по классификатору средств размещения. Теперь санаторий развивает инфраструктуру, чтобы гости получали «все прелести», к которым привыкли за границей.

Как отметил директор санатория, бассейн — это из немногих мест, где легко соблюдать эпидемиологические требования.
- Вода фильтруется, проходит несколько степеней очистки. Есть спасатель и медицинский работник. Создается полная безопасность. И очень удобно — рядом номер: захотел - ушел к себе, захотел — снова вернулся в бассейн, - отметил Руслан Полищук.

По его мнению, бердские здравницы — санатории, пансионаты, курорт-отели — стремятся к расширению числа предоставляемых услуг и их качества, чтобы сделать отдых гостей максимально комфортным. Ведь в «Рассвет», который начинал свою историю как профилакторий для работников Бердского электромеханического завода, теперь приезжают гости со всей России.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 16 июня на территории санатория «Сибиряк» официально открыли бассейны для взрослых и детей при участии главы города Евгения Шестернина.

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