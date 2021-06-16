Обглоданное тело пастуха нашли в пяти километрах от села

Накануне в Башкирии была обнаружена страшная находка. На пруду в пяти километрах от села Раевское Альшеевского района Башкирии 14 июня местные жители нашли обглоданное тело пастуха. Как оказалось, это 55-летний мужчина, он проживал неподалеку. Его наняли местные жители, чтобы он пас овец. Утром животные вернулись самостоятельно, а мужчину так и не смогли найти.
«Мужчина умер от сердечной недостаточности, на теле имеются посмертные укусы диких зверей. По факту смерти пастуха проводится доследственная проверка», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета Башкирии.