Путин прибыл на саммит с Байдом в Женеву
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Путин прибыл на саммит с Байдом в Женеву

6:00:016/16/2021Фото: Кремлин.ру
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Запланирована встреча из двух частей. Сначала в узком формате, затем в расширенном - с участием делегаций. Предварительно на встречу президентов отводится от 4,5 до 5 часов. 

Путин прилетел в Женеву на переговоры с Байденом

Российский президент  Владимир Путин прилетел в Женеву на встречу со своим американским коллегой Джо Байденом, сообщили на сайте Кремля.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", переговоры двух лидеров пройдут на вилле Ла Гранж.

Запланирована встреча из двух частей. Сначала в узком формате, затем в расширенном - с участием делегаций. Предварительно на встречу президентов отводится от 4,5 до 5 часов.

По итогам саммита Владимир Путин ответит на вопросы журналистов. Президент России также встретится с президентом Швейцарской Конфедерации Ги Пармеленом.

От РФ в переговорах участвуют помощник президента Юрий Ушаков, глава МИД Сергей Лавров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, посол России в США Анатолий Антонов, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и замглавы МИДа Сергей Рябков.

Нынешний саммит - первый с 2018 года такого уровня. Тогда в Хельсинки Владимир Путин встречался президентом США Дональдом Трампом.

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