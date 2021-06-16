Строители моста через Обь устроили драку в хостеле Новосибирска: Один получил ножевое ранение

На улице Новогодней в хостеле администратору пришлось вызывать охрану из-за драки пьяных строителей. В руке одного из дебоширов был замечен нож.
«Вооруженного молодого мужчину гвардейцы увидели сразу, как только вошли внутрь, — рассказали в агентстве безопасности «Гвардия». — Он стоял в коридоре и пытался попасть в номер, в котором от него укрылись другие жильцы. Бойцы ГБР отобрали у нарушителя оружие и задержали его. В номере, куда ломился дебошир, находились трое других постояльцев, один из них с колотой раной в боку, из которой струилась кровь. Потерпевший самостоятельно вызвал скорую помощь, которой по прибытии гвардейцы и передали его. Задержанный был передан сотрудникам полиции».
В агентстве пояснили, что в данном хостеле живут рабочие, которые строят четвертый мост через Обь. Ранее уже были выезды «Гвардии» в этот хостел из-за дебоша,
устроенного строителями.
«Конфликт, переросший в драку, между двумя пьяными алтайцами случился еще 14 июня. А вчера пострадавший в драке мостостроитель решил отомстить обидчику, для чего вооружился ножом. По-видимому, это было не единственное его холодное оружие — еще один нож со сломанным лезвием позже обнаружили на кухне», - рассказали "Курьер. Среда. Бердск" в АБ "Гвардия".