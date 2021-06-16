Московскую мутацию индийского штамма коронавируса выявили ученые
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Московскую мутацию индийского штамма коронавируса выявили ученые

7:11:556/16/2021Фото: Flickr
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Гинцбург рассказал, что, по его мнению, подъем заболеваемости связан именно с новой «московской» мутацией вируса. Эффективность российской вакцины против нового штамма сейчас изучается.

Коронавирус мутирует, новые штаммы вызывают новые всплески заболеваемости.

Руководитель Центра им. Гамалеи, где разработали первую российскую вакцину от коронавируса, Александр Гинцбург заявил о том, что пришедший в Москву индийский штамм коронавируса мутировал. В институте проводятся исследования по эффективности вакцины «Спутник V» против нового измененного штамма.

«Сейчас мы определяем спектр штаммов, которые циркулируют в Москве — а здесь уже далеко не один уханьский штамм, есть и измененный индийский. Мы сейчас изучаем эпидэффективность “Спутника V” к этим штаммам», — рассказал Гинцбург.

По словам директора Центра имени Гамалеи, доказанная эффективность вакцины в отношении индийской мутации коронавируса несколько ниже, но это не сильно влияет на действие препарата.

«Если речь идет об эффективности <вакцины «Спутник V"> в лабораторных условиях — есть снижение 1,4−2,4 раза по сравнению с сывороткой, полученной от уханьских штаммов. Это совсем не критично», - отметил ученый.

Ранее сообщалось, что в Москве 90% исследованных случаев заражения имеют индийский штамм. По мнению некоторых экспертов, пик заболеваемости в стране и в Москве, в частности, связан с влиянием индийского штамма коронавируса.

Гинцбург рассказал, что, по его мнению, подъем заболеваемости связан именно с новой «московской» мутацией вируса. Эффективность российской вакцины против нового штамма сейчас изучается.

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коронавирусновые мутации вакцинамосковский штамм
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