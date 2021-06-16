Московскую мутацию индийского штамма коронавируса выявили ученые

Руководитель Центра им. Гамалеи, где разработали первую российскую вакцину от коронавируса, Александр Гинцбург заявил о том, что пришедший в Москву индийский штамм коронавируса мутировал. В институте проводятся исследования по эффективности вакцины «Спутник V» против нового измененного штамма.
«Сейчас мы определяем спектр штаммов, которые циркулируют в Москве — а здесь уже далеко не один уханьский штамм, есть и измененный индийский. Мы сейчас изучаем эпидэффективность “Спутника V” к этим штаммам», — рассказал Гинцбург.
По словам директора Центра имени Гамалеи, доказанная эффективность вакцины в отношении индийской мутации коронавируса несколько ниже, но это не сильно влияет на действие препарата.
«Если речь идет об эффективности <вакцины «Спутник V"> в лабораторных условиях — есть снижение 1,4−2,4 раза по сравнению с сывороткой, полученной от уханьских штаммов. Это совсем не критично», - отметил ученый.
Ранее сообщалось, что в Москве 90% исследованных случаев заражения имеют индийский штамм. По мнению некоторых экспертов, пик заболеваемости в стране и в Москве, в частности, связан с влиянием индийского штамма коронавируса.
Гинцбург рассказал, что, по его мнению, подъем заболеваемости связан именно с новой «московской» мутацией вируса. Эффективность российской вакцины против нового штамма сейчас изучается.