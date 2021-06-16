Путин и Байден пожали друг другу руки: Исторический саммит начался

В Женеве на вилле Ла Гранж началась встреча Владимира Путина и Джо Байдена. Судя по первым кадрам, саммит начался.
Как сообщал "Курьер. среда. Бердск", лидеры России и США будут обсуждать перспективы российско-американских отношений, международную ситуацию, в том числе Белоруссию и Украину), а также экологические проблемы.
О прилете российского президента в Женеву на встречу со своим американским коллегой Джо Байденом сообщили на сайте Кремля. Переговоры двух лидеров проходят в поместье Ла Гранж, излюбленном месте женевцев.
Предположительно, переговоры будут идти около пяти часов - сначала в узком формате, затем в расширенном - с участием делегаций.
По итогам саммита Владимир Путин ответит на вопросы журналистов. Президент России также встретится с президентом Швейцарской Конфедерации Ги Пармеленом, сообщили на сайте Кремля.