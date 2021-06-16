Путин и Байден пожали друг другу руки: Исторический саммит начался
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Путин и Байден пожали друг другу руки: Исторический саммит начался

6:35:416/16/2021Фото: Скриншот
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Президенты будут обсуждать  перспективы российско-американских отношений, международную ситуацию, в том числе Белоруссию и Украину), а также экологические проблемы.

Обмен рукопожатиями

В Женеве на вилле Ла Гранж началась встреча Владимира Путина и Джо Байдена. Судя по первым кадрам, саммит начался.

Как сообщал "Курьер. среда. Бердск", лидеры России и США будут обсуждать  перспективы российско-американских отношений, международную ситуацию, в том числе Белоруссию и Украину), а также экологические проблемы.

О прилете российского президента в Женеву на встречу со своим американским коллегой Джо Байденом сообщили на сайте Кремля. Переговоры двух лидеров проходят в поместье Ла Гранж, излюбленном месте женевцев.

Предположительно, переговоры будут идти около пяти часов - сначала в узком формате, затем в расширенном - с участием делегаций.

По итогам саммита Владимир Путин ответит на вопросы журналистов. Президент России также встретится с президентом Швейцарской Конфедерации Ги Пармеленом, сообщили на сайте Кремля.

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