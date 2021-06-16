Обязательную вакцинацию ввели в Москве: от ковида привьют 60% работающих граждан

В публикации Telegram-канала оперативного штаба Москвы приведено указание Елены Андреевой о вакцинации больше половины сотрудников столичных предприятий. Позже оказалось, что речь идет о предприятиях торговли и услуг.
В сообщении говорится о том, что необходимо привить 60% сотрудников предприятий сферы торговли, услуг, общественного питания, ЖКХ, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, а также салонов красоты, фитнес-клубов, театров, кинотеатров, концертных залов и т. д. Ситуация в Москве расценивается как неблагополучная, вырос показатель заразившихся коронавирусом среди тех, кто пользуется общественным транспортом, ходит в торговые центры.
«Отмечаю, что эпидемиологическая ситуация по данной <коронавирусной> инфекции в городе Москве расценивается как неблагополучная. Отмечается рост числа заболевших лиц, активно посещающих общественные места (торговые центры, развлекательные площадки, спортивные мероприятия, парки, бары, рестораны) и пользующихся общественным транспортом», — значится в постановлении санитарного врача столицы.
По последним данным оперативного штаба стали чаще болеть представители трудоспособного населения. 60% заразившихся - в возрасте от 18 до 60 лет, 73% заразившихся — работающее население Москвы.