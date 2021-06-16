Обязательную вакцинацию ввели в Москве: от ковида привьют 60% работающих граждан
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
16.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Обязательную вакцинацию ввели в Москве: от ковида привьют 60% работающих граждан

8:58:136/16/2021Фото: Pixabay
0

Елена Андреева — главный санитарный врач Москвы — обязала руководителей столичных предприятий вакцинировать 60% работающих сотрудников.

В Москве привьют больше половины работников торговли и сферы услуг
Сюжет: Третья волна коронавируса
Два новых быстрых экспресс-теста на коронавирус появились в пандемию

Два новых быстрых экспресс-теста на коронавирус появились в пандемиюСколько выявили новых заразившихся за сутки на 16 июня в России и Москве, стало известноЕщё 8 новости

В публикации Telegram-канала оперативного штаба Москвы приведено указание Елены Андреевой о вакцинации больше половины сотрудников столичных предприятий. Позже оказалось, что речь идет о предприятиях торговли и услуг.

В сообщении говорится о том, что необходимо привить 60% сотрудников предприятий сферы торговли, услуг, общественного питания, ЖКХ, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, а также салонов красоты, фитнес-клубов, театров, кинотеатров, концертных залов и т. д. Ситуация в Москве расценивается как неблагополучная, вырос показатель заразившихся коронавирусом среди тех, кто пользуется общественным транспортом, ходит в торговые центры.

«Отмечаю, что эпидемиологическая ситуация по данной <коронавирусной> инфекции в городе Москве расценивается как неблагополучная. Отмечается рост числа заболевших лиц, активно посещающих общественные места (торговые центры, развлекательные площадки, спортивные мероприятия, парки, бары, рестораны) и пользующихся общественным транспортом», — значится в постановлении санитарного врача столицы.

По последним данным оперативного штаба стали чаще болеть представители трудоспособного населения. 60% заразившихся - в возрасте от 18 до 60 лет, 73% заразившихся — работающее население Москвы.

Почему самолет делегации России час кружил над Швейцарией
Людям с этой группой крови повезло - инфаркт им не грозит
Экспертиза останков пилота MH17 доказывает один страшный факт
Какие признаки сразу выдают, что человек часто выпивает
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Дочь Урганта в белье в метро возмутила Сеть (фото)
Человек стареет рывками: названы три точных возраста
О чем предупредили привытых от коронавируса россиян
Внук Елизаветы II развелся с женой
трудоспособное населениевакцинациярост заразившихся
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Это обязаловка уже?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Два новых быстрых экспресс-теста на коронавирус появились в пандемию
    8:47:30 6/16/2021
    Два новых быстрых экспресс-теста на коронавирус появились в пандемию
    За зеленые волосы и серьгу в ухе снизили оценку студенту политеха
    8:44:04 6/16/2021
    За зеленые волосы и серьгу в ухе снизили оценку студенту политеха
    БердскГорит заброшка в центре Бердска, где жил бездомный Алекс
    8:30:44 6/16/2021
    Горит заброшка в центре Бердска, где жил бездомный Алекс
    Две вакцины для детей против коронавируса дали очень хорошие результаты
    8:30:16 6/16/2021
    Две вакцины для детей против коронавируса дали очень хорошие результаты
    Вдова Олега Табакова сравнила Ольгу Бузовой с президентом Украины
    8:23:30 6/16/2021
    Вдова Олега Табакова сравнила Ольгу Бузовой с президентом Украины
    Троицкая родительская суббота - 2021: что запрещает делать церковь 19 июня, как поминать усопших и что делать на кладбище
    8:20:28 6/16/2021
    Троицкая родительская суббота - 2021: что запрещает делать церковь 19 июня, как поминать усопших и что делать на кладбище
    Сколько выявили новых заразившихся за сутки на 16 июня в России и Москве, стало известно
    8:10:58 6/16/2021
    Сколько выявили новых заразившихся за сутки на 16 июня в России и Москве, стало известно
    БердскПять пляжей официально открыты с 16 июня: и все в Советском районе Новосибирска
    8:04:53 6/16/2021
    Пять пляжей официально открыты с 16 июня: и все в Советском районе Новосибирска
    Мертвым нашли срочника в воинской части: Возбуждено дело о доведении до самоубийства
    7:53:13 6/16/2021
    Мертвым нашли срочника в воинской части: Возбуждено дело о доведении до самоубийства
    Путин и Байден посмеялись над шутками перед началом переговоров в Женеве. Смотрите видео
    7:22:04 6/16/2021
    Путин и Байден посмеялись над шутками перед началом переговоров в Женеве. Смотрите видео