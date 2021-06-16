Путин и Байден посмеялись над шутками перед началом переговоров в Женеве. Смотрите видео

В Женеве в эти минуты проходят переговоры Владимира Путина с президентом США Джозефом Байденом.
После обмана рукопожатиями, когда сотрудники служб безопасности попросили журналистов и телеоператоров выйти из библиотеки, где будет проходить первый раунд переговоров, российский лидер что-то с улыбкой сказал своему американскому коллеге, они оба рассмеялись.
«Господин президент, хочу поблагодарить за вашу инициативу, за сегодняшнюю встречу. Знаю, что у вас была длинная поездка, много работы. Тем не менее в российско-американских отношениях наметилось много вопросов, которые требуют обсуждения на высшем уровне. Надеюсь, наша встреча будет продуктивной», — сказал Владимир Путин в начале саммита.
«Любая встреча лицом к лицу — полезная встреча. Мы попытаемся определить, где у нас есть общие вопросы, и то, по каким вопросам есть разногласия. Там, где у нас есть разногласия, надо сделать все для того, чтобы мы могли профессионально и предсказуемо обсудить вопросы», — ответил Джо Байден.
Переговоры будут состоять из трех частей: в узком составе и двух расширенных. Встреча рассчитана на 4 часа 45 минут.
Пока начались переговоры в узком составе: президенты России и США, главы внешнеполитических ведомств Сергей Лавров и Энтони Блинкен, переводчики, сообщили на сайте Кремля.
Встреча президентов проходит в библиотеке женевской виллы Ла Гранж. На столике, стоящем между Путиным и Байденом, — небольшой букет белых цветов. Охрана попросила журналистов и телеоператоров выйти из помещения, двери закрыли.