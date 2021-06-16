Мертвым нашли срочника в воинской части: Возбуждено дело о доведении до самоубийства

Срочника нашли мертвым в воинской части в Майкопе. Он покончил с собой. Мать солдата считает, что сына довели до самоубийства, предает moe-online.ru.
Погибший 20-летний Михаил Евлахов из Воронежа отправился служить в 2021 году. Сначала его отправили в Острогожск в учебку, позже по распределению он попал в Республику Адыгея — в воинскую часть 13714 города Майкоп.
По словам матери, в учебке Михаил часто созванивался с родителями, всегда был в позитивном настроении. Но после перевода в Майкоп часто жаловаться родным на сослуживцев, которые издевались над новобранцем.
О смерти сына мать узнала 15 июня. Его тело нашли в поле на территории воинской части. Тут же в Майкоп вылетел отец Михаила. Он опознал сына.
Поскольку обстоятельства трагедии еще не выяснили, мать отказывается от комментариев. Но с уверенностью заявляет, что сына довели до самоубийства. Она надеется, что огласка в СМИ не позволит следствию закрыть глаза на происходящее в армии.
Жительнице Воронежа сообщили, что по факту смерти сына возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Доведение до самоубийства».
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в 2014 году трагедия постигла семью Снакиных. Погиб в армии сын Алексей. Он наложил на себя руки, не выдержав издевательств командиров.