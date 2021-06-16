Штрафы до 1 млн рублей бизнесу за провал обязательной вакцинации ввели в Москве

Штраф за невыполнение требований о вакцинации от коронавируса 60% сотрудников составит для ИП до 50 тыс. рублей, для организаций - до 300 тыс. Повторные нарушения могут повлечь санкции в размере до 1 млн рублей либо приостановку работы почти на три месяца, сообщил 16 июня начальник Главконтроля Евгений Данчиков.
"За невыполнение требований главного санитарного врача Москвы по вакцинации предусмотрены привлечение к административной ответственности и приостановка деятельности по решению суда. Регламентируются данные решения статьями 6.3 КоАП РФ и 3.18 столичного кодекса <об административных правонарушениях>", - цитирует Данчикова ТАСС.
В случае причинения вреда здоровью либо повторного нарушения должностное лицо могут оштрафовать на 300-500 тыс. рублей, юридическое лицо или индивидуального предпринимателя - на сумму от 500 тыс. до 1 млн рублей либо приостановить его работу на срок до 90 суток.
Данчиков подчеркнул, что инспекторы будут внимательно относиться к каждому случаю, так как возможны технические ошибки при передаче данных.
Глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила обеспечить вакцинацию от коронавируса работников сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования, культуры и организаций, работающих с детьми. Согласно постановлению, до середины августа в таких организациях должно быть привито не менее 60% сотрудников двумя компонентами вакцины.
Как стало известно, Московская область приняла аналогичное решение. Мэр столицы Сергей Собянин назвал обстановку с заболеваемостью драматической, отметив, что в больницах с COVID-19 находятся более 12 тысяч человек. Он призвал отнестись к обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в Москве с пониманием.