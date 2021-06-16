Путин назвал Навального "этот гражданин" на пресс-конференции после переговоров с Байденом

После переговоров с президентом США Джо Байденом, которые длились 3,5 чача, российский лидер Владимир Путин ответил на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции. Он отметил, что в ходе переговоров «не было никакой враждебности», высказался о кибератаках, Украине и Навальном.
Отвечая на вопрос о преследовании оппозиционера Алексея Навального, Владимир Путин заявил, что "человек этот" законно находится в местах лишения свободы за совершение уголовных преступлений.
"Первое — человек этот знал, что нарушает действующий в России закон. Он обязан был отмечаться, как лицо дважды осужденное к условной мере наказания. Сознательно, хочу это подчеркнуть, игнорируя это требование закона, этот господин выехал за границу на лечение. Его не требовали органы власти на регистрацию, как только он вышел из больницы и разместил свои видеосюжеты в интернете, такое требование возникло. Он не явился, проигнорировал требование закона. Его объявили в розыск. Зная об этом, он приехал. Я исхожу из того, что хотел, сознательно шел на то, чтобы быть задержанным", - ответил Путин на вопрос.
Путин заявил, что договорился с американским коллегой о возвращении послов на места своей работы - в Москву и Вашингтон.
Кроме того, российский лидер заявил, что РФ не получает ответов из США на свои запросы о кибератаках. Хотя сама предоставляет американской стороне всю необходимую информацию.
При этом Путин подчеркнул, что на переговорах с Байденом не было никакой враждебности. Однако сказал, что США объявили Россию своим врагом и решили поддерживать политические организации в РФ.
"Соединенные Штаты объявили Россию своим врагом, противником, конгресс это сделал в 2017 году. В законодательство Соединенных Штатов внесены положения о том, что США должны поддерживать правила и порядок демократического управления в нашей стране и поддерживать политические организации", - сказал Путин на пресс-конференции.
Президент России заявил, что его устроили объяснения Байдена по телефону по поводу резких слов в его адрес про "убийцу". Путин отметил, что в США каждый день кого-то убивают, убивали сотнями одним ударом в Афганистане. Также Владимир Путин назвал Байдена опытным политиком и конструктивным лидером, разговор с ним шел очень подробно.
По его словам, диалог в Женеве 16 июня получился "весьма конструктивный". Путин напомнил, что именно Байден выступил инициатором встречи.
"Он еще раз доказал, что человек очень опытный", - заявил Путин в ходе пресс-конференции.
Российский лидер дал понять, что предыдущий президент США Дональд Трамп во время их переговоров был не столь настроен на диалог и уходил от некоторых вопросов.
"Мы с глазу на глаз разговаривали почти два часа. Не со всеми лидерами мы говорим так подробно", - сказал Путин.