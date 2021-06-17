17 июня - День борьбы с засухой: поздравления для тех, кто любит природу
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
16.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

17 июня - День борьбы с засухой: поздравления для тех, кто любит природу

5:02:446/17/2021Фото: pixabay
0

Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой, отмечаемый во всём мире ежегодно 17 июня, приурочен ко дню принятия Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием.

Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой

Нехватка на земле воды,
И всем, кто с засухой воюет,
Людей отводит от беды,
Кто от земли к земле кочует,
Хотим удачи пожелать
И в деле непростом – победы,
И не грустить, не унывать,
Пускай на сердце будет лето!
Автор: Солдатова Мария

***

Не опустынеют если души –
Значит, возможно спасти планету:
Солнце ее не иссушит,
Солнце одарит светом.

День есть такой посреди июня –
Каждому он на Земле напомнит
Силу воды непростую:
Жизнью она наполнит!
Автор: Погудо Ольга

***

Не отдадим пустыне землю,
И засуху гурьбой поборем,
Есть люди, что сейчас не дремлют,
Что справятся, давай поспорим!
Борцам лихим я пожелаю,
Усердья, сил и вдохновенья,
За их успех я выпиваю,
За славный день и за везенье!
Автор: Наталья Сухомлин

***

В этот день не будем мы отлынивать,
Четко нынче всем понять дадим:
Не дадим мы земли опустынивать!
Засуху любую победим!
Встретив неожиданности разные
На нелегком поприще своем,
Мы не дрогнем – мы же любим праздновать!
Поздравляю нас и с этим днем!
Автор: Алексей Резников

Источник: pozdrav.ru

Названа группа крови, обладатели которой имеют сильный иммунитет
Собчак и больной бобер: анекдот Норкина вызвал дикий хохот
Он его уничтожил: американцы пришли в восторг от интервью Путина
Как сцепившуюся с Губерниевым Бузову поддержали в Госдуме
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Три возраста, когда человек резко стареет: запомни
Губерниев довел Бузову до слез фразой из книги про Карлсона
Инсульт после Covid: что пишут СМИ о смерти сестры Шойгу
Адвокат рассказала, какими выходками Гвердцители изводит соседей
праздникпоздравленияпраздникиоткрыткиВсемирный день борьбы с опустыниванием и засухой
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

За зелень!

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    17 июня - День борьбы с засухой: поздравления для тех, кто любит природу
    5:02:44 6/17/2021
    17 июня - День борьбы с засухой: поздравления для тех, кто любит природу
    Продукт, лечащий заболевания печени, открыли ученые
    5:00:09 6/17/2021
    Продукт, лечащий заболевания печени, открыли ученые
    Кто такой Хасбик?
    4:00:41 6/17/2021
    Кто такой Хасбик?
    Ретроградный Юпитер в Рыбах исполнит мечты 3 знаков зодиака с 20 июня 2021 года
    3:00:04 6/17/2021
    Ретроградный Юпитер в Рыбах исполнит мечты 3 знаков зодиака с 20 июня 2021 года
    Что увидел в пасти кита Майкл Паккард, рассказал всему миру его сын
    2:30:11 6/17/2021
    Что увидел в пасти кита Майкл Паккард, рассказал всему миру его сын
    Введение во храм Пресвятой Богородицы – 2021: точная дата, православные традиции и категорические запреты дня
    2:00:30 6/17/2021
    Введение во храм Пресвятой Богородицы – 2021: точная дата, православные традиции и категорические запреты дня
    Кто такой Распутин?
    1:00:31 6/17/2021
    Кто такой Распутин?
    Почему 17 июня можно отпевать заложных покойников на Троицу умерших
    12:20:45 6/17/2021
    Почему 17 июня можно отпевать заложных покойников на Троицу умерших
    Путин назвал Навального "этот гражданин" на пресс-конференции после переговоров с Байденом
    11:30:26 6/16/2021
    Путин назвал Навального "этот гражданин" на пресс-конференции после переговоров с Байденом
    7 июля Иван Купала 2021: точная дата, традиции, запреты и ритуалы дня
    11:20:37 6/16/2021
    7 июля Иван Купала 2021: точная дата, традиции, запреты и ритуалы дня