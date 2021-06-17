17 июня - День борьбы с засухой: поздравления для тех, кто любит природу

Нехватка на земле воды,
И всем, кто с засухой воюет,
Людей отводит от беды,
Кто от земли к земле кочует,
Хотим удачи пожелать
И в деле непростом – победы,
И не грустить, не унывать,
Пускай на сердце будет лето!
Автор: Солдатова Мария
***
Не опустынеют если души –
Значит, возможно спасти планету:
Солнце ее не иссушит,
Солнце одарит светом.
День есть такой посреди июня –
Каждому он на Земле напомнит
Силу воды непростую:
Жизнью она наполнит!
Автор: Погудо Ольга
***
Не отдадим пустыне землю,
И засуху гурьбой поборем,
Есть люди, что сейчас не дремлют,
Что справятся, давай поспорим!
Борцам лихим я пожелаю,
Усердья, сил и вдохновенья,
За их успех я выпиваю,
За славный день и за везенье!
Автор: Наталья Сухомлин
***
В этот день не будем мы отлынивать,
Четко нынче всем понять дадим:
Не дадим мы земли опустынивать!
Засуху любую победим!
Встретив неожиданности разные
На нелегком поприще своем,
Мы не дрогнем – мы же любим праздновать!
Поздравляю нас и с этим днем!
Автор: Алексей Резников
Источник: pozdrav.ru