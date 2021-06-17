17 июня - Зеленые святки или Семик: дизайнерские открытки и народные поздравления

Берёза девушкам приказывала:
«Придите вы, девушки.
Придите вы, красные!
Сама я, берёзынька,
Сама я оденуся:
Надену платьечко все зелёное,
Все зелёное — все шёлковое;
Ветрик повеет — вся шуметь буду,
Дождичек пройдет — лопотать буду,
Солнце выблеснет — зеленеть буду».
Не радуйтесь, дубы,
Не радуйтесь, зелёные,
Не к вам девушки идут,
Не к вам красные,
Не вам пироги несут,
Лепешки, яичницы.
Ио, ио, семик да троица!
Радуйтесь, березы,
Радуйтесь, зеленые!
К вам девушки идут,
К вам красные,
К вам пироги несут,
Лепешки, яичницы.
Ио, ио, семик да троица!
***
Березка, березка,
Завивайся, кудрявая,
К тебе девки пришли,
Пироги принесли
Со яичницею.
А и густо-густо на березе листьё,
Ой ли, ой люли, на березе листьё!
Гуще нету того во ржи, пшеницы,
Ой ли, ой люли, во ржи, пшеницы!
Господа бояре, мужики крестьяне!
Ой ли, ой люли, мужики крестьяне!
Не могу стояти, колоса держати,
Ой ли, ой люли, колоса держати!
Буен колос клонит, буен колос клонит,
Ой ли, ой люли, буен колос клонит!
Источник: apatitylibr.ru