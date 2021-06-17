Почему 17 июня можно отпевать заложных покойников на Троицу умерших
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Почему 17 июня можно отпевать заложных покойников на Троицу умерших

12:20:456/17/2021Фото: pixabay
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Раз в год на кладбище приглашался священник, который служил молебен и это страшное место закидывали ветками, камнями и засыпали землей.

По традиции на Семик покойников “кормили” приезжая на кладбища и оставляя там еду и напитки

Семик или Троица умерших отмечается в народе каждый год ровно за три дня до празднования Троицы. Раньше в этот день единственный раз в году приглашали священника, чтобы прочитать молебен над "заложными" покойниками.

Ими называли умерших неправильной смертью, то есть тех, кто умер от сильного пьянства, самоубийц, утопленников, некрещеных, нераскаявшихся грешников. Именно их души считались не упокоенными. Таких покойников очень долгое время не хоронили в земле. Их сбрасывали в овраги и пропасти, либо в специальные ямы.

Живые до последнего верили, что не отпетые  не погребенные покойники не попадают ни в ад, ни в рай и бродят по земле и совершают плохое. Позже все таких их хоронили, но тоже не так, как обычно - лицом вниз, вбивая осиновые колья и со всяческими другими страшными обрядами. Часто после таких похорон случались несчастья и их снова выкапывали и бросали в пропасть тела. Но потом все-же это варварство прекратилось.

По традиции на Семик, приезжая на кладбища, оставляли там еду и напитки. Могилы украшали зеленью, в основном, ветками березы — главного Троицкого дерева.

Раньше считалось, что на Семик можно было отпевать умерших, что отказывалась делать церковь в обычный день. Потому что только один раз в год на кладбище приглашался священник, который служил молебен и это место закидывали ветками, камнями и засыпали землей. Хотя молебен все-равно не был поминальным, поскольку церковь никогда не одобряла и не разрешала поминать самоубийц.

До сих пор действует запрет поминовения самоубийц. Хотя панихиду служить по ним не запрещается, но грех самоубийства все-равно остается нераскаянным. Кроме того, поминать родных, убивших себя, дома можно. Никто не может это запретить, потому что не запрещено молиться о их спасении.

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