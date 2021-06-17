Кто такой Распутин?

Григорий Распутин - одна из самых загадочных и противоречивых персон прошлого века. Одни считают его злодеем, а другие - чуть ли не святым. О том, чем запомнился в истории этот человек - в нашем материале.
Григорий Распутин, выходец из простой крестьянской семьи, прославился на весь мир тем, что якобы мог исцелять болезни и обладал даром прорицания, что позволило ему, как считается, получить практически неограниченное влияние на Николая II и императрицу Александру Федоровну.
Известно, что он родился в Сибири, в селе Покровском, в 1869 году, однако в некоторых источниках упоминаются и другие даты рождения. Образования в детстве Распутин не получил, из-за чего до конца своей жизни был практически безграмотным, плохо писал и читал. Мальчик рано начал работать, помогал пасти скот, а также собирать урожай. Позже, после паломничества к одному из православных монастырей, Распутин сильно углубился в религию. Из-за этого он начал странствовать по святым местам. Сначала по территории Сибири, в начале 1890-х годов, потом посещал храмы и монастыри по всей России. Спустя некоторые время он совершил паломничество в один из монастырей Греции и был в Иерусалиме. После своих странствий, Распутин возвращался в родные края, где со временем получил статус “старца” и слыл целителем и провидцем. Как отмечали некоторые его современники, он действительно помогал людям с нервными расстройствами, уменьшал головную боль и даже якобы мог останавливать кровь.
В Санкт-Петербург Распутин впервые приехал в начале XX века, а спустя два года слава о нем, как о “старце” с магическими силами распространилась во всем городе и дошла до императорской семьи. В то время Распутин был чуть не самым известным и популярным человеком в Петербурге благодаря целительству и пророчествам. Царская семья познакомилась с ним в 1905 году. Для них он показался очень мудрым и светлым человеком с большим духовным опытом, поэтому сближение имело именно духовный характер. Нередко Распутин обращался к царю с просьбами о выдаче денежных средств, которые он жертвовал нуждающимся и крестьянам. Особенно близок “старец” был с императрицей.
Эта близость вызывала в высшем обществе много споров, а о самом Распутине ходило множество сплетен и слухов, которые порочили его честь и достоинство. Например, его обвиняли в кражах, в распутстве и слишком близком общении с женщинами, а также причисляли его к секте хлыстов. Также нередко возникал вопрос о том, какое на самом деле влияние он имеет на власть и принятие решений в стране. Некоторые считали, что от него напрямую зависело принятие политических решений. Из-за этого его не раз высылали из Санкт-Петербурга, но позже он возвращался по просьбе императрицы.
Самое первое покушение на жизнь Григория Распутина случилось в 1914 году - его тяжело ранили ножом в результате заговора. Несмотря на полученную травму, “старцу” удалось восстановиться. Заговорщики считали его невероятной угрозой, потому что верили, что его влияние на власть было чуть ли не всеобъемлющим. Императрица полностью полагалась на его мнение, которое потом доносила до императора.
Умер Распутин в 1916 году, когда его угостил отравленным вином князь Юсупов, а потом, когда это не подействовало, “старца” убили выстрелом. Суд над теми, кто его убил, в итоге не состоялся. После революции тело Распутина выкопали и сожгли. Сторонники “старца” отмечают, что его влияние на царскую семью значительно преувеличено и он давал им наставления только в духовной жизни. У Распутина было трое детей. Его дочь, Матрена, покинула Российскую империю и умерла в Америке в 70-е годы. За свою жизнь она написала несколько произведений о своем отце. До сих пор фигура Распутина и его роль в политической жизни вызывает споры в научном сообществе.