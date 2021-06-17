Кто такой Хасбик?
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Кто такой Хасбик?

4:00:416/17/2021Фото: instagram.com/hasbullaaaa_777
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С детства родители Хасбуллы пытались узнать, чем болен их сын и как ему помочь. Однако многочисленные врачи не смогли назвать его диагноз.

Хасбулла родился в обычной дагестанской семье

Прозвище «Хасбик» получил молодой блогер из Дагестана Хасбулла Магомедов. Сам он предпочитает, чтобы к нему обращались по имени, без уменьшительных производных. Точный возраст Хасбуллы неизвестен, предполагают, что ему около 19-ти лет.
Внешность блогера сильно противоречит его возрасту. У Хасбуллы рост, фигура, лицо и голос 5-летнего ребёнка. Этот факт быстро сделал его популярным среди пользователей Instagram, Tik Tok и You Tube. Только на последнем видеохостинге число подписчиков Хасбуллы приближается к 250-ти тысячам.

Клубничная популярность
Хасбулла родился в обычной дагестанской семье. Внешность ребёнка не помешала ему завести много друзей, которых он называет «братья». Его интерес к созданию видеоконтента возник весной 2020 года. Тогда Хасбулла попробовал выложить в Tik Tok первую запись, где он ест и нахваливает спелую клубнику.

Видео с мужчиной-ребёнком быстро разошлось по интернету, а фразу «Клубника – бомба» стали использовать в многочисленных мемах. Хасбулла ещё не раз повторил популярное сравнение продуктов в своих новых видео.
Аудитория Хасбуллы стала расти, появился аккаунт в Instagram и канал на You Tube. В результате местные представители малого бизнеса стали просить Хасбуллу помочь им с продвижением их продуктов и услуг. Реклама стала приносить блогеру заработок. Однако Хасбулла принципиально отказывается рекламировать музыку и азартные игры, в том числе ставки на спорт.

Хасбулла – мусульманин, он активно изучает Коран. Цитаты из этой священной книги можно найти под некоторыми его постами. Иногда блогер занимается благотворительностью, продвигая в своих аккаунтах информацию о сборах пожертвований в мечетях.
Несмотря на общительность и доброжелательность Хасбуллы, и у него существуют завистники. Они оставляют в его аккаунтах негативные и даже оскорбительные комментарии. В ответ Хасбулла не сдерживается в выражениях. Нападки в интернете вызывают беспокойство у родителей блогера, с которыми тот живёт.
Немало создано и фальшивых аккаунтов Хасбуллы, на которых пытаются заработать интернет-мошенники.
Сейчас Хасбулла получает образование, но не раскрывает – какое. На досуге он любит кататься на автомобилях и квадроциклах в компании друзей.

Чем болен блогер
С детства родители Хасбуллы пытались узнать, чем болен их сын и как ему помочь. Однако многочисленные врачи не смогли назвать его диагноз. Много лет тело блогера остаётся детским, а мозг развивается и взрослеет как у обычного человека.
Хасбулла не пытается вызвать жалось у подписчиков и выглядит довольным жизнью. Детское тело не мешает организму блогера нормально работать. Утомить его могут только долгие пешие прогулки.
Немало подписчиков предполагают, что причиной необычной внешности Хасбуллы могла послужить генетическая мутация.

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