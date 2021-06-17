Ретроградный Юпитер в Рыбах исполнит мечты 3 знаков зодиака с 20 июня 2021 года

Сны сбываются, когда Юпитер находится в знаке зодиака Рыбы. Транзиты Юпитера волшебны, воодушевляют, обнадеживают и очень хороши.
Юпитер в Рыбах станет ретроградным 20 июня, и это осуществит мечты трех знаков зодиака.Юпитер проводит в каждом знаке один год. Таким образом, планете требуется 12-13 лет, чтобы пройти весь зодиак, пишет yourtango.com.
Юпитер управляет Рыбами, так что это особенное время, приносящее судьбоносные и исцеляющие события и изменения в будущее.
Юпитер ретроградится каждый год на срок до 5 месяцев. В этом году счастливая планета перейдет в Рыбы, а затем вернется в Водолея, чтобы закончить 2021 год, а затем вернется в Рыбы в течение 2022 года.
Ретроградный Юпитер в Рыбах намекает на грядущие события для знаков зодиака Тельца, Весов и Стрельца.
С 20 июня мы выскользнем из ретроградной тени и войдем в полный ретроградный Юпитер - и люди, это может быть очень хорошей новостью для некоторых из нас, если не для всех.
Этот ретроград, который находится в Рыбах, также продлится до 18 октября, закончив свой транзит в Водолее.
Это много времени, чтобы обработать ретроградную активность Юпитера, и, как мы уже знаем, Юпитер связан с философским мышлением, глубоким осознанием и неограниченным потенциалом.
В ретроградном режиме он как бы замедляется, чтобы мы могли вскочить на борт и погрузиться в глубокий самоанализ.
И именно в самоанализе мы находимся, и именно поэтому это фантастическое астрологическое событие; шлюзы знаний вот-вот откроются, и вместе со знанием приходит свобода, и в этом случае свобода означает отпустить, избавиться от вредных привычек и бесстрашно принимать новые вызовы.
Это время, когда мы все должны полагаться на свое чутье при принятии трудных решений, и для нескольких избранных знаков зодиака этот чрезвычайно позитивный ретроградный Юпитер в Рыбах вполне может воплотить в реальность несколько мечтаний.
Здесь появляется выражение «Будьте осторожны в своих желаниях» - потому что, честно говоря, вы можете получить именно то, что хотите. Будьте осторожны - и будьте благодарны!
3 знака зодиака, мечты которых сбываются во время ретроградного Юпитера с 20 июня по 18 октября 2021 года:
Телец (20 апреля - 20 мая)Тебе повезло, Телец, потому что то, что тянет тебя вниз в течение многих лет, вот-вот выйдет полностью, окончательно и полностью.
Это может быть пристрастие к веществам, определенным типам людей или даже отказ от собственного плохого поведения. Этот ретроград работает с вами, а не против вас, и это проявится в вашей жизни как внутренняя работа.
Вы так близки к успеху во многих областях, и единственное, что мешает вам по-настоящему достичь мира и счастья, которых вы так желаете и заслуживаете, зависит от того, сможете ли вы отпустить одну особенно неприятную привычку.
Вот что самое интересное: вы хотите, чтобы он ушел. Вы слишком долго хотели, чтобы это прошло, и ретроградный Юпитер даст вам понимание, которое позволит вам увидеть самый быстрый и эффективный способ преодолеть то, что вас сдерживает.
Вы сейчас на быстром пути к личному успеху и НЕ вернетесь назад. Благодаря притяжению Юпитера вы прошли точку невозврата.
Все, что вы можете себе представить впереди, - это ясность, чистая жизнь, успешная работа и способность сказать «нет» людям, которые обычно отвлекают вас от вашей цели успеха и счастья.
Весы (23 сентября - 22 октября)Если ваша мечта - наконец-то найти подходящего человека, с которым вы, возможно, захотите разделить свою жизнь, этот ретроградный сезон Юпитера имеет больше шансов на то, чтобы это произошло, чем во время любого другого космического события в этом году.
Юпитер - планета расширения, что означает как непредубежденность, так и в некоторой степени психическую способность видеть с разных точек зрения.
Это означает, что ваше собственное суждение немного ослабнет, и в этом состоянии вы сможете видеть вещи без предвзятого представления о том, что это такое.
Другими словами, люди, которые когда-то выслушали вас, могут быть обнаружены не такими плохими, как вы когда-то думали, что откроет ваш мир для возможности найти настоящую любовь.
Честно говоря, вы слишком долго стояли на своем пути; никто не подходит для вас достаточно хорошо, и поэтому вы одиноки - даже когда вы являетесь партнером, вы одиноки, и это отчаянно печальный образ жизни.
Юпитер высвободит в вас вашу осуждающую природу - ту, которая не дает вам видеть хорошее в людях.
В течение следующих нескольких месяцев вы узнаете, что люди ДЕЙСТВИТЕЛЬНО хорошие, что у них есть потенциал и что они могут быть любящими и щедрыми.
Откройте свое сердце ретроградному Юпитеру, Весам. И пока вы там - оставайтесь открытыми, это принесет вам пользу.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)Юпитер - ваша правящая планета, Стрелец, и никто лучше вас не знает, насколько интенсивным он может быть, когда Юпитер становится ретроградным.
А в вашем случае это будет огромной удачей. С другой стороны, мы знаем, что это не просто «удача» - это то, что вы делаете с вдохновляющим толчком, который дает вам эта планета.
Итак, давайте будем откровенны - в ближайшие несколько месяцев, начиная с 20 июня, вы увидите больше денег, больше творческих проектов, больше веселья и больше любви в вашей жизни.
Что ж, разве жизнь не велика? Да, это. Особенно, если ты Стрелец. В следующие несколько месяцев вы будете «заниматься бизнесом». Это означает, что если есть непогашенный долг, вы его погасите.
Если есть творческая работа, которую вы оставили в пыли, вы либо вернетесь, чтобы завершить ее, либо совсем отпустите.
То, что вы будете делать, - это расчистить себе путь, чтобы вы могли делать то, что хотите, без навязчивой совести, которая заставляет вас все время застаиваться и беспокоиться.
Вы можете злиться или бояться, потому что что-то в вашей жизни сложилось не так, как вы хотели ... тем более, что вы испытываете благодарность за этот ретроградный транзит Юпитера , поскольку он поможет вам освободиться от того, что больше не служит вам.
Июль будет исключительно «удачным» для вас, так что приготовьтесь к большой дозе позитива и обещаний.