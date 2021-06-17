Что увидел в пасти кита Майкл Паккард, рассказал всему миру его сын

56-летний дайвер с омарами Майкл Паккард нырял у побережья Провинстауна, штат Массачусетс, в поисках омаров, когда горбатый кит попытался его проглотить.
«Меня просто подбросило в воздух и приземлилось в воде. ...как свободный, и я просто парил там ... Я ощупал все вокруг и понял, что зубов нет, и я действительно не почувствовал большой боли, - сказал он. - А потом я понял: "Боже мой! Я в пасти кита. Я в пасти кита, и он пытается меня проглотить!"
Вскоре после того, кит понял, что Паккард не так съедобен, как казался, и выплюнул его обратно. К счастью, Паккард не только выжил, когда его чуть не проглотили, но и получил очень легкие травмы, пишет yourtango.com.
Его друг, Джозия Мэйо, помог ему вернуться на лодку, где Паккард был доставлен на берег и доставлен в больницу Кейп-Код.
На данный момент у вас, вероятно, есть много вопросов о душераздирающей истории Паккарда. Как он сбежал? На что похожа внутренняя часть рта кита? Могут ли киты проглотить человека?Оказывается, у многих возникали точно такие же вопросы!
Сын Паккарда, Джейкоб, организовал AMA («Спроси меня что-нибудь») для своего отца и ответил на несколько вопросов о его «близкой» смерти, а также о своей карьере. И, судя по всему, это не первый раз, когда Паккард опасно близок к смерти; он действительно выжил в авиакатастрофе в 2001 году!
В: Его (китовый) язык был гладким, как у собаки, или колючим, как у кошки?A: Я был в сухом костюме, не могу сказать точно. Также рот был наполнен водой.
В: Какая была ваша «последняя мысль», когда вы поняли, что вас съел кит?A: Моя жена и дети.
В: Как долго вы были в ловушке? Вы думали, что можете умереть?A: (Я был) в ловушке примерно на 30-40 секунд. Да, я был почти уверен, что умру сегодня.
В: Как ты выбрался?A: В конце концов, я думаю, киту удалось вытеснить меня, двигая головой и языком.
В: Что произошло после того, как вы вышли? Удалось ли вам доплыть до безопасного места или вам понадобилась помощь?A: Мой товарищ вытащил меня из воды обратно на лодке, благодарю, что он был там.
В: Вы последний ныряльщик с лобстерами в своем районе и почему? Кроме того, хорошо ли оплачивается работа?A: Это действительно сложный и специализированный бизнес. Это хорошо оплачивается, но это может зависеть от сезона.
Могут ли киты проглотить человека?Ну, это действительно зависит от кита.
Глотки горбатых китов имеют диаметр 4-8 дюймов(10-20 см), что делает невозможным проглотить человека; у них тоже нет зубов. С другой стороны, кашалот может проглотить человека. Фактически, кашалоты глотали гигантских кальмаров целиком.
Однако маловероятно, что кит проглотит человека. Иэн Керр, генеральный директор Ocean Alliance, объяснил, что горбатые киты известны своим кормлением, когда они открывают рот, ускоряются и «поглощают 10 внедорожников воды и рыбы, а затем и всего остального».
Паккард оказался «всем остальным» в этой ситуации.
Хотя быть почти проглоченным китом - это настоящее испытание, Паккард не первый человек, который оказался в пасти кита.В 2019 году южноафриканский фотограф Райнер Шимпф испытал похожий опыт, когда он близко познакомился с монашеским китом. Однако, в отличие от Паккарда, Райнер не был одет в акваланг. В интервью Шимпф вспомнил, что происходило в его голове, когда его верхняя часть тела лежала во рту кита.
-Я имею в виду, вы не можете драться с 15-тонным животным. Я затаил дыхание, и я был готов, и это единственное, что я мог сделать, я имею в виду, что я ничего другого не мог сделать, - сказал он в то время.
Шимпфу повезло, что животное держало его во рту всего несколько секунд и не решило нырнуть.
Как и Паккард, Шимпф вернулся с боя с минимальными травмами и прыгнул обратно в воду через несколько минут.
Майклу Паккарду повезло, что он жив, но технически кит его не проглотил. Это похоже на попытку человека проглотить теннисный мяч целиком - ты задохнешься.
После своей уникальной встречи Паккард не отказался от своей страсти и вернется к нырянию с лобстерами после столь необходимого отдыха.