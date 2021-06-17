Продукт, лечащий заболевания печени, открыли ученые

Исследования Университета штата Орегон показывают, что пара соединений, происходящих из хмеля, может помочь предотвратить опасное накопление жира в печени, известное как стеатоз печени.
Результаты, опубликованные сегодня в eLife , важны, потому что это заболевание поражает примерно четверть людей в Соединенных Штатах и Европе. Хотя чрезмерное употребление алкоголя часто связано с проблемами с печенью, люди, которые мало или совсем не употребляли алкоголь в анамнезе, составляют эти 25%, поэтому их болезнь известна как неалкогольная жировая болезнь печени или НАЖБП, пишет medicalxpress.com.
Фактором риска НАЖБП является резистентность к инсулину, гормону, который помогает контролировать уровень сахара в крови, равно как и ожирение, диета с высоким содержанием жиров и повышенный уровень жира в крови. Печень помогает организму перерабатывать питательные вещества, а также действует как фильтр для системы кровообращения, а слишком много жира в печени может привести к воспалению и печеночной недостаточности.
В исследовании на мышиной модели исследователи из штата Орегон под руководством Адриана Гомбарта показали, что соединения ксантохумол и тетрагидроксантохумол, сокращенно XN и TXN, могут смягчать вызванное диетой накопление жира в печени.
XN - это пренилированный флавоноид, вырабатываемый хмелем, растением, которое придает пиву его вкус и цвет, а TXN - гидрогенизированное производное XN.
В исследовании 60 мышей были случайным образом разделены на одну из пяти групп: диета с низким содержанием жиров, диета с высоким содержанием жиров, диета с высоким содержанием жиров с добавлением XN, диета с высоким содержанием жиров с добавлением большего количества XN и диета с высоким содержанием жиров с добавлением TXN.
Ученые обнаружили, что TXN помог остановить набор веса, связанный с диетой с высоким содержанием жиров, а также помог стабилизировать уровень сахара в крови - оба фактора препятствуют накоплению жира в печени.
-Мы продемонстрировали, что TXN очень эффективен в подавлении развития и прогрессирования стеатоза печени, вызванного диетой, - сказал Гомбарт, профессор биохимии и биофизики Научного колледжа ОГУ и главный исследователь Института Линуса Полинга. - TXN оказался более эффективным, чем XN, возможно, потому, что значительно более высокие уровни TXN могут накапливаться в печени, но XN также может замедлять прогрессирование состояния при более высокой дозе».
Механизм, лежащий в основе эффективности соединений, включает PPARγ, белок ядерного рецептора, который регулирует экспрессию генов . PPARγ контролирует метаболизм глюкозы и накопление жирных кислот, а гены, которые он активирует, стимулируют создание жировых клеток из стволовых клеток.
XN и TXN действуют как «антагонисты» для PPARγ - они связываются с белком, не отправляя его в действие, в отличие от агониста PPARγ, который активирует его, а также связывается с ним. Результатом антагонизма в этом случае является меньшее накопление жира в печени.
-Активированный PPARγ в печени стимулирует накопление липидов, и наши данные показывают, что XN и TXN блокируют активацию и значительно снижают экспрессию генов, способствующих накоплению липидов в печени», - пояснил Гомбарт. - Эти результаты согласуются с исследованиями, которые показывают, что более слабые агонисты PPARγ более эффективны при лечении стеатоза печени, чем сильные агонисты. Другими словами, более низкая активация PPARγ в печени может быть полезной».
TXN лучше накапливался в печени, чем XN, что может объяснить, почему он был более эффективным в снижении липидов, но разница в накоплении в тканях до конца не изучена.
-Это может быть потому, что XN метаболизируется хозяином и его кишечной микробиотой в большей степени, чем TXN, но необходимы дополнительные исследования, чтобы выяснить это, - сказал Гомбарт. -Кроме того, хотя XN и TXN являются эффективными профилактическими подходами у грызунов, в будущих исследованиях необходимо определить, могут ли соединения лечить существующее ожирение у людей. Но наши результаты показывают, что антагонизм PPARγ в печени является логическим подходом к профилактике и лечению вызванного диетой Стеатоз печени и связанные с ним метаболические нарушения, и они поддерживают дальнейшее развитие XN и TXN в качестве недорогих терапевтических соединений.