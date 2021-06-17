Важные запреты, связанные с землей в Духов день 2021: Можно ли работать?
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Важные запреты, связанные с землей в Духов день 2021: Можно ли работать?

4:20:366/17/2021Фото: pixabay
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По традиции, как и на все христианские праздники - на день Святого Духа существуют свои запреты.

Желательно сходить на службу в храм

На второй день после праздника Троицы, 21 июня 2021 года, будет отмечаться День Святого Духа, именуемый в народе как Духов день. Праздник в честь Святого Духа всегда отмечается на 51-й день после Пасхи, то есть в понедельник после Троицы.

По традиции, как и на все христианские праздники - на день Святого Духа существуют свои запреты. Самый главный из них - запрет на работу с землей. Потому что в это время она празднует свой день рождения, поэтому копать или рыхлить почву, значит, ее портить.

Кроме того, в этот праздник нельзя работать. В частности, подметать - иначе с мусором можно вынести из дома и радость. Нельзя работать по дому: шить, вязать, ремонтировать. При этом можно готовить еду.

Также запрещено купаться в этот день. Всю неделю после Троицы не следует приходить на реку - поскольку там будет играть нечисть: русалки и лешие.

Что можно делать на Троицу

Желательно сходить на службу в храм;

Поставить свечу за упокой души усопшего;

Собрать и зеленые травы и цветы: считается, что в этот день все растения наделяются целебной силой;

Принести со службы в дом ветви березы: с ними в дом придет благодать;

От чистого сердца дать милостыню нуждающихся.

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традициипраздникизапретыДухов день
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