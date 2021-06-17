Сильнейшая магнитная буря 17 июня 2021: это конец трехдневного геомагнитного шторма?
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Сильнейшая магнитная буря 17 июня 2021: это конец трехдневного геомагнитного шторма?

5:45:286/17/2021,Маргарита МартыноваФото: Pixabay.com
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Самое важное — попытайтесь вести здоровый образ жизни. Не перегружайте организм вредными продуктами и привычками, снизьте физическую и умственную нагрузку.

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17 июня 2021 года третий, заключительный день затяжного геомагнитного шторма на Земле. Казалось, что два прошедших дня магнитная буря собиралась с силами, чтобы ударить по нашей планете с максимально возможной силой. Сутки начнутся с сильнейшего всплеска магнитных колебаний, сила которых будет достигать 6 баллов. До 6 часов утра 17 июня в магнитном поле Земли будет бушевать сильная магнитная буря.

В дневные часы сила колебаний будет равна 4 баллам, а в 21 час жителей нашей планеты ждет мощный магнитный шторм, сила колебаний которого побьет все рекорды и будет равна 7 баллам. Самое неприятное, что заключительный аккорд магнитной бури прогремит в вечернее время, когда организм человека, и так измотанный трехдневным геомагнитным штормом, после дня максимальной нагрузки на сердце и сосуды, просит отдыха и спокойного сна.

Что чувствуют люди, попавшие в геомагнитный шторм, как реагирует организм человека на сильную продолжительную магнитную бурю?
1. Нарушается режим дня, сдвигается время сна, часто наблюдается бессоница.
2. Происходит резкий рост и падение артериального давления.
3. Наблюдаются боли в сердце, учащение пульса и аритмия.
4. Часто болят суставы, ощущаются боли в позвоночнике.
5. Происходят приступы удушья, наблюдается кислородное голодание тканей организма.
6. Человек чувствует сильную усталость и недомогание.
7. Сильно страдает психика, человек становится способным на непредсказуемые нелогичные действия, зачастую приводящие к преступлениям и суициду.

Кто более всего страдает от магнитных бурь на Земле?
1. Это молодые, до 20лет, и пожилые, после 60 лет, люди.
2. Это люди с хроническими заболеваниями сердца и сосудов, страдающие астмой и иммунными болезнями.
3. Находящиеся на реабилитации после сложных болезней и операций люди.
4. Беременные женщины.

Как минимизировать воздействие магнитного шторма на организм человека, что помогает пережить магнитную бурю?
Самое важное — попытайтесь вести здоровый образ жизни. Не перегружайте организм вредными продуктами и привычками, снизьте физическую и умственную нагрузку. Отдыхайте, работайте без стрессовых и авральных ситуаций, не создавайте лишних проблем окружающим, не участвуйте в скандалах, старайтесь гасить вспышки агрессии, сохраняйте оптимизм и хорошее настроение.

Как переживают геомагнитный шторм наши читатели?
Иван Сергеевич, 58 лет:
- Сильно растет давление, болит голова, особенно, если жарко. Зрение слабое, падает так, что в очках не вижу. Стараюсь находиться в тени, на солнце совсем худо. Хорошо в такие дни в лесу.
Елена Степановна, 62 года:
- Суставы болят, хожу с трудом. Первую половину дня только разминаю ноги, на улицу выхожу после обеда. Голова кружится, боюсь сознание потерять. Постоянно хочется пить, просто обезвоживание организма происходит.
Екатерина Васильевна, 48 лет:
- У меня больное сердце, болит как буря, бьется сильно-сильно. Плохо сплю, ночью не могу найти себе места, неудобно всё кажется. Утром усталая и злая. Сил никаких нет.

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