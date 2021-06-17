Погода в Бердске 17 июня: почему нельзя ложиться спать и привезти навоз на огород
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Погода в Бердске 17 июня: почему нельзя ложиться спать и привезти навоз на огород

6:30:466/17/2021Фото: pixabay.com
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17 июня в православном календаре поминают святителя Митрофана. В народе его называют Митрофан - навозник или день Митрофана.

Старшее поколение проводили вечер до самой полуночи в длительных посиделках

17 июня в Бердске будет теплая безветренная погода. Дневная температура не поднимется выше отметки +25C, a ночная не будет ниже +17C. Ветер подует восточный до 2 м/с. Ближе к вечеру могут прийти небольшие осадки с вероятностью в 20%. В целом весь день будет стоять ясная солнечная погода.

17 июня в православном календаре поминают святителя Митрофана. В народе его называют Митрофан - навозник или день Митрофана.

Славяне назвали праздник - Митрофан-навозник, потому что с 17 июня все начинали подкармливать почву в поле и на огороде навозом.

У славянского народа было поверье: если рано уснуть в ночь на Митрофанов день, то можно недолго прожить. Поэтому в Митрофанов день никто не уходил рано спать.

Чтобы выдержать и не уснуть рано - молодые люди отправлялись на ночную прогулку, водили хороводы, танцевали и пели песни.

Старшее поколение проводили вечер до самой полуночи в длительных посиделках и разговорах, а потом расходились спать.

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