Погода в Бердске 17 июня: почему нельзя ложиться спать и привезти навоз на огород

17 июня в Бердске будет теплая безветренная погода. Дневная температура не поднимется выше отметки +25C, a ночная не будет ниже +17C. Ветер подует восточный до 2 м/с. Ближе к вечеру могут прийти небольшие осадки с вероятностью в 20%. В целом весь день будет стоять ясная солнечная погода.
17 июня в православном календаре поминают святителя Митрофана. В народе его называют Митрофан - навозник или день Митрофана.
Славяне назвали праздник - Митрофан-навозник, потому что с 17 июня все начинали подкармливать почву в поле и на огороде навозом.
У славянского народа было поверье: если рано уснуть в ночь на Митрофанов день, то можно недолго прожить. Поэтому в Митрофанов день никто не уходил рано спать.
Чтобы выдержать и не уснуть рано - молодые люди отправлялись на ночную прогулку, водили хороводы, танцевали и пели песни.
Старшее поколение проводили вечер до самой полуночи в длительных посиделках и разговорах, а потом расходились спать.