Какой сегодня церковный праздник 17 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 17 июняОбретение мощей священномученика Петра (Зверева), архиепископа Воронежского
Святителя Митрофана, патриарха Константинопольского
Преподобного Мефодия, игумена Пешношского
Народные праздники
Семик
Этот праздник приходится на седьмой четверг после Пасхи, за 3 дня до Троицы.
В храмах это единственный день, когда можно заказать панихиду по «заложному» покойнику, которого церковь по каким-либо причинам отказалась отпевать. Также принято посещать кладбища, приносить на могилы венки и угощения.
В этот день чтут березу. Ее считают источником жизненных сил. Деревья наряжают лентами, бусами, венками из полевых цветов. Водят вокруг них хороводы и проводят обряды на хороший урожай.
В этот день не рекомендуют мыть, стирать, купаться, иначе можно накликать утопленника.
Если в этот день посеять ячмень, то он даст хороший урожай.
Митрофан Навозник
Этот праздник посвящен памяти святителя Митрофана Константинопольского, патриарха.
В эту пору начинают удобрять землю, которая отдыхает от посевов, навозом.
По народным традициям люди обращаются к ветру с просьбами принести теплые дожди. Также принято наблюдать за клубникой. Если ягоды начинают краснеть, то пришло время сеять гречиху.
Если на рассвете стоит душная погода, то день будет ненастным.
Приметы
- Если дует сырой холодный юго–западный ветер – ждите ненастья.
- Если цветы усиливают запах или цветут сильнее обычного – к дождю.
- Если перед рассветом небо безоблачное, а с восходом солнца на нем появились маленькие кучевые облачка, которые после 15.00 начинают таять – это признак хорошей погоды не меньше, чем на два следующих дня.
- Комары толкутся столбом – к вёдру, много мошек – готовь под грибы лукошек.
- Днем птицы медленно в свои гнезда возвращаются – к сырой погоде.
Источник: my-calend