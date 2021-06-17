Коронавирус в Бердске: После трех дней тишины оперштаб раскрыл истинное число зараженных 17 июня 2021

Оперативный штаб рассказал о новых зараженных коронавирусом спустя трое суток тишины. Как выяснилось, на 17 июня в Бердске под медицинским наблюдением находятся 325 жителей города.
За последние 24 часа взято 257 тестов на коронавирус.
Отмечается, что за все время пандемии выздоровевших и выписанных - 1 757 бердчан.
На сегодняшний день выявлено три новых пациента с положительным результатом теста на коронавирус. Всего в городе официально зарегистрировано 1810 случаев заражения.
Стоит отметить, что в последний раз оперштаб озвучивал данные о зараженных коронавирусом 13 июня. В тот день официально инфицированных было 1794 бердчан. То есть за последние четверо суток коронавирусом в Бердске заболели 16 человек.