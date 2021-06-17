Коронавирус в Бердске: После трех дней тишины оперштаб раскрыл истинное число зараженных 17 июня 2021
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
17.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Коронавирус в Бердске: После трех дней тишины оперштаб раскрыл истинное число зараженных 17 июня 2021

8:36:516/17/2021Фото: pixabay
0

Всего в городе официально зарегистрировано 1810 случаев заражения.

вакцина
Коронавирус и не думает покидать Россию
Сюжет: Третья волна коронавируса
Обязательную вакцинацию ввели в Москве: от ковида привьют 60% работающих граждан

Обязательную вакцинацию ввели в Москве: от ковида привьют 60% работающих гражданДва новых быстрых экспресс-теста на коронавирус появились в пандемиюЕщё 9 новости

Оперативный штаб рассказал о новых зараженных коронавирусом спустя трое суток тишины. Как выяснилось, на 17 июня в Бердске под медицинским наблюдением находятся 325 жителей города.
За последние 24 часа взято 257 тестов на коронавирус.

Отмечается, что за все время пандемии выздоровевших и выписанных - 1 757 бердчан.
На сегодняшний день выявлено три новых пациента с положительным результатом теста на коронавирус. Всего в городе официально зарегистрировано 1810 случаев заражения.

Стоит отметить, что в последний раз оперштаб озвучивал данные о зараженных коронавирусом 13 июня. В тот день официально инфицированных было 1794 бердчан. То есть за последние четверо суток коронавирусом в Бердске заболели 16 человек.

Путин рассказал о России после своего ухода с поста президента
Трагедия в Абхазии: по россиянам открыли огонь
Привитым от COVID россиянам сказали, какая опасность их ждет
Россияне жестко ответили решившей вернуться в РФ Хаматовой
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Если заметили у себя такое, не сомневайтесь - у вас был Covid
Экспертиза останков пилота MH17 доказывает один страшный факт
Дочь Урганта в белье в метро возмутила Сеть (фото)
Названа самая неверная женщина по знаку Зодиака
статистикакоронавирусзаражённые в Бердске
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как ваше здоровье?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Какой сегодня церковный праздник 17 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    8:20:57 6/17/2021
    Какой сегодня церковный праздник 17 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 17 июня 2021 в России и мире
    7:40:31 6/17/2021
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 17 июня 2021 в России и мире
    Погода в Бердске 17 июня: почему нельзя ложиться спать и привезти навоз на огород
    6:30:46 6/17/2021
    Погода в Бердске 17 июня: почему нельзя ложиться спать и привезти навоз на огород
    17 июня - Зеленые святки или Семик: дизайнерские открытки и народные поздравления
    6:02:47 6/17/2021
    17 июня - Зеленые святки или Семик: дизайнерские открытки и народные поздравления
    БердскСильнейшая магнитная буря 17 июня 2021: это конец трехдневного геомагнитного шторма?
    5:45:28 6/17/2021
    Сильнейшая магнитная буря 17 июня 2021: это конец трехдневного геомагнитного шторма?
    17 июня - День борьбы с засухой: поздравления для тех, кто любит природу
    5:02:44 6/17/2021
    17 июня - День борьбы с засухой: поздравления для тех, кто любит природу
    Продукт, лечащий заболевания печени, открыли ученые
    5:00:09 6/17/2021
    Продукт, лечащий заболевания печени, открыли ученые
    Кто такой Хасбик?
    4:00:41 6/17/2021
    Кто такой Хасбик?
    Ретроградный Юпитер в Рыбах исполнит мечты 3 знаков зодиака с 20 июня 2021 года
    3:00:04 6/17/2021
    Ретроградный Юпитер в Рыбах исполнит мечты 3 знаков зодиака с 20 июня 2021 года
    Что увидел в пасти кита Майкл Паккард, рассказал всему миру его сын
    2:30:11 6/17/2021
    Что увидел в пасти кита Майкл Паккард, рассказал всему миру его сын