Суд запретил "скопинскому" маньяку Виктору Мохову ходить в бары и рестораны

В Рязани областной суд постановил запретить «скопинскому» маньяку Виктору Мохову разговаривать с журналистами, а также посещать бары и кафе. Отметим, что чуть раньше скопинский отдел полиции обратился в суд с просьбой запретить Мохову общение с журналистами, а также посещение баров, ресторанов и мест продажи алкоголя на розлив. Но тогда суд отказал правоохранителям в этом. Единственное, что решили служители Фемиды – обязать Мохова чаще, то есть 4 раза в месяц отмечаться в полицию.
После этого полиция совместно с прокуратурой пошла в суд с апелляционной жалобой. В итоге, судьи согласились с доводами.
«Суд апелляционной инстанции установил в отношении Мохова В.В. дополнительные ограничения: запрет в общении со СМИ, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», запрет пребывания в барах, кафе, ресторанах, где разрешено распитие спиртных напитков, а также мест продажи алкогольной продукции на розлив», — говорится в сообщении.
Напомним, Мохов попал за решетку в 2005 году за похищение и изнасилование девушек. Ему назначили 16 лет лишения свободы. В марте этого года он освободился.