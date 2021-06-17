Суд запретил "скопинскому" маньяку Виктору Мохову ходить в бары и рестораны
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Суд запретил "скопинскому" маньяку Виктору Мохову ходить в бары и рестораны

8:43:236/17/2021Фото: скрин с видео
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Также ему нельзя разговаривать с журналистами и посещать магазины с разливным алкоголем.

Виктору Мохову нельзя ходить в рестораны

В Рязани областной суд постановил запретить «скопинскому» маньяку Виктору Мохову разговаривать с журналистами, а также посещать бары и кафе. Отметим, что чуть раньше скопинский отдел полиции обратился в суд с просьбой запретить Мохову общение с журналистами, а также посещение баров, ресторанов и мест продажи алкоголя на розлив. Но тогда суд отказал правоохранителям в этом. Единственное, что решили служители Фемиды – обязать Мохова чаще, то есть 4 раза в месяц отмечаться в полицию.

После этого полиция совместно с прокуратурой пошла в суд с апелляционной жалобой. В итоге, судьи согласились с доводами.

«Суд апелляционной инстанции установил в отношении Мохова В.В. дополнительные ограничения: запрет в общении со СМИ, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», запрет пребывания в барах, кафе, ресторанах, где разрешено распитие спиртных напитков, а также мест продажи алкогольной продукции на розлив», — говорится в сообщении.

Напомним, Мохов попал за решетку в 2005 году за похищение и изнасилование девушек. Ему назначили 16 лет лишения свободы. В марте этого года он освободился.

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