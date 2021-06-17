Очаровательных детенышей-манульчиков нашли в каменной расщелине на Алтае
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Очаровательных детенышей-манульчиков нашли в каменной расщелине на Алтае

8:55:106/17/2021Фото: Нацпарк Сайлюгемский
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Редкие дикие котята находились в расщелине, пока их мать искала пропитание.

Котята манула прятались в расщелине
На Алтае жители Кош-Агачского района обнаружили настоящий сюрприз. Там, в каменной расщелине находилось сразу пять детенышей манула. Очевидцы запечатлели этот факт на фото и видео. Как отмечают свидетели неожиданной находки, котята ждали мать и в отличие от взрослых особей, у которых постоянно недовольное выражение морды, котята наоборот, почти улыбались. По словам ученых, котятам чуть больше месяца. Скорее всего, манулы становятся угрюмыми с возрастом.
Отметим, что эти дикие коты в основном, обитают именно в Кош-Агачском районе Алтая. Они очень осторожны и в случае опасности становятся тише и стараются не выдать своего присутствия. Дикий кот не любит большие вершины: предпочитает нагорные степи, каменистые россыпи, где есть колонии пищух и мышевидных грызунов - основной рацион его питания. На добычу последних, скорее всего, и отправилась многодетная мать семейства. Отметим, что эти животные занесены в Красную книгу.
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