Каждая мама сталкивалась, что ребенок на улице, в маршрутке или магазине начинает кричать или плакать?
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Каждая мама сталкивалась, что ребенок на улице, в маршрутке или магазине начинает кричать или плакать?

9:16:246/17/2021
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И как же бесит, когда во время этого чуть ли все люди в округе начинают оглядываться, что-то обсуждать.

Дети часто орут просто так
В рубрику "Сообщи свои новости" написала Мама:
Думаю, каждая мама сталкивалась, что бывает ребенок на улице, в маршрутке или магазине может начать капризничать, кричать или плакать. И как же бесит, когда во время этого чуть ли все люди в округе начинают оглядываться, что-то обсуждать. За собой следите, а тут без вас разберутся! Думаю, мамы меня поймут.
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