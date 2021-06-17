Президент Джо Байден раскрыл важную деталь переговоров с Путиным
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Президент Джо Байден раскрыл важную деталь переговоров с Путиным

10:08:246/17/2021Фото: pixabay
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А российский лидер вышел после встречи в приподнятом настроении и было заметно, как он соскучился по живому общению.

Переговоры Путина и Байдена длились 2 часа

Вчера, 16 июня, состоялась встреча американского президента Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина. Она продлилась меньше запланированных пяти часов. В завершении российский президент вышел в хорошем настроении и было заметно, что он соскучился по живому общению с журналистами.

Его самолет приземлился в Женеве в 13.30, Путин спустился по трапу, снял пиджак и сразу же сел в ожидавший его черный Аурус и двинулся к вилле. А вот американский президент приехал чуть позже Путина, но не торопился выходить из автомобиля, заставив швейцарского президента ждать его на самом солнце.

Суматоха была ужасная, журналисты толкались и ругались с сотрудниками службы безопасности. Даже президенты обратили на это внимание и пошутили на эту тему.

Отметим, что тет-а-тет два президента общались около двух часов. Позже Путин на пресс-конференции рассказал, о чем шла речь. Так, например, затронули Украину.

"Если вы возьмете ситуацию, связанную с Украиной, с Крымом, от этого все пляшет, правда? — указал Путин в ответе на вопрос о стабильности внешней политики Запада. — Что стабильного в том, что поддержали государственный переворот на Украине? Когда бывший президент Янукович согласился со всеми требованиями оппозиции. Нет, надо было совершить кровавый госпереворот, который привел к известным последствиям".

Также Путин отметил, что в основе решения вопроса Украины должны в обязательно порядке лежать минские соглашения.
Кроме того, американские журналисты задали российскому лидеру вопрос об оппозиции несмотря на то что президент подробно рассказывал об этой теме в интервью американскому телеканалу. Глава государства отметил, что Навального на переговорах упоминали, но мнение Кремля на этот счет не изменилось.

Также Владимир Путин отметил что иллюзий и семейного доверия между Москвой и Вашингтоном быть не может.
В конце пресс-конференции канадская журналистка попросила Путина объяснить важность встречи с Байденом ее девятилетней дочке:

"Ответить очень просто, надо посмотреть вокруг себя и сказать: "Видишь, как прекрасен этот мир?" И взрослые люди — руководители двух стран, крупнейших ядерных держав — встречаются для того, чтобы сделать этот мир безопасным, надежным, процветающим домом для всех жителей нашей планеты".

Байден вышел к журналистам вторым. В основном, он рассказывал о реакции Путина и о его аргументах.

"Думаю, Путин меньше всего сейчас хочет новой холодной войны. Он по-прежнему считает, что мы хотим его сместить, но не думаю, что это является его движущей силой", — рассуждал Байден. И дважды повторил: договорились стороны о чем-то или нет, выяснится через шесть месяцев — это будет видно по тому, примут ли стороны соответствующие решения.

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