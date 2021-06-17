Момент смертельного ДТП мотоциклиста Ивана Мельникова на Dukati возле Универмага в Бердске попал на видео

Вчера, 16 июня, в Бердске произошла страшная авария. Прямо в центре города, на улице Ленина в районе дома №56 разбился 26-летний Иван Мельников на мотоцикле. А накануне в паблике АСТ-54 в социальной сети Вконтакте появилась запись с видеорегистратора, на котором виден момент смертельной аварии.
Как видно на кадрах, парен на Дукати не смог удержать мотоцикл, начал резко тормозить из-за того, что впереди едущий автомобиль остановился. В итоге, мотоцикл упал, а водитель пролетел несколько метров по дороге и погиб от удара об опору дорожного знака. Удар был такой силы, что мотоциклист скончался мгновенно. Отметим, что его транспортное средство отлетело на сотню метров вперед.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, мотоциклист не имел прав. А в этом году он неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Камеры фотофиксации выявили 18 нарушений скоростного режима, совершенных этим мужчиной исключительно на легковом автомобиле.
Напомним, 6 июня Иван Мельников в 8:30 утра погиб в аварии: как говорят очевидцы, байкер пытался обогнать две машины и ударился в столб. От столкновения мотоциклист отлетел на несколько метров и приземлился на газон. От полученных травм мужчина скончался, что подтвердили в ГИБДД. Как заявили там же, мотоцикл Ducati был зарегистрирован в Кемеровской области, но на самом деле Иван Мельников проживал в Бердске по ул. К. Маркса, сообщает источник.
- Я его знаю, потому что мы парковали с ним рядом машины. Он отъезжал, а я заезжала, так получалось. Он брал у меня лопату, чистил снег, чтобы выезжать, вот как я его знаю. Покупал сигареты «Бонд», фиолетовые. Просто общались, разговаривали иногда. Жена работала в «Сантимо», штат сократили, ушла в другой ТЦ работать, - рассказала редакции «Курьер. Среда. Бердск» 16 июня знакомая семьи Мельниковых.
У Ивана Мельникова осталась семья - жена и 6-летний сын.