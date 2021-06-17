Троих селян зарезал пенсионер во время скандала

В Забайкальском крае следователи задержали местного жителя, уроженца села Бутунтай. Его подозревают в убийстве трех человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.
Выяснилось, что тела трех местных жителей были найдены накануне. После было возбуждено уголовное дело и задержан подозреваемый – 58-летний мужчина. Он рассказал, что ночью, 15 июня, у него произошел конфликт с тремя односельчанами 31, 34 и 40 лет. В пылу ссоры он схватился за нож и нанес им несколько ранений. В результате этого они скончались. Мужчина полностью признал свою вину. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Скорее всего, его посадят под арест.