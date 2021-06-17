Тополиный пух пять раз подожгли взрослые и дети в центре Бердска в июне 2021
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Тополиный пух пять раз подожгли взрослые и дети в центре Бердска в июне 2021

11:49:426/17/2021,Алина БуроваФото: Курьер. Среда. Бердск
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Площадь распространения огня значительна. Так, один из пожаров произошел на 400 кв. метрах.

Пухом усыпан весь Бердск

Случаи поджигания тополиного пуха участились в Бердске. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" сообщил начальник ОНД Бердска Николай Степоненков.

Так, за вчера, 16 июня осуществлялось пять выездов на точки поджигания тополиного пуха.

- На ул. Боровая, 98 огнем уничтожен тополиный пух на площади 100 кв. метров. Два случая поджигания на Микрорайоне. Площадь распространения 400 кв. метров и 250 кв. метров. В 15:35 на ул. Карла Маркса, 57 горела трава и пух на площади 200 квадратных метров. Также на ул. Попова в 14:14 горела трава и пух,- отметил Николай Степоненков.

Впрочем, кто чаще всего поджигает пух в Бердске не сообщается. Допускается версия, что это может быть детская шалость.

Опасность

Пожарные предупреждают об опасности поджигания тополиного пуха. Тополиный пух может стать причиной возникновения крупных пожаров, поскольку он легко воспламеняется и горит с большой скоростью. Малейшая искра, будь то брошенный окурок или спичка способна привести к страшнейшим последствиям.

Тополиный пух далеко не так безопасен, как кажется

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Зачем поджигать тополиный пух?

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